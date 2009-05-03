Hamilelikte saç boyatmak sakıncalı mı?

Hamilelik sırasında saçları boyamanın sakıncalı olup olmadığı hamile kadınlar tarafından en sık sorulan sorulardan biri...



Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Alper Mumcu, hamilelikte saç boyatma ile ilgili şu bilgileri veriyor.



Hamilelikte saç boyatma sorusu klinik uygulamalarda en sık karşılaştığımız sorular arasında yer alıyor. Sorunun cevabını vermek yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada çok zor. Çünkü, hemen hemen tüm toplumlarda toplumun bir kısmının bunun gelişmekte olan bebek için zararlı olacağını düşünürken, diğer kısmında tam tersi düşünce hakim ve ne yazık ki bu fikir ayrılığı kadın doğum hekimleri arasında da mevcut. Bazı hekimler daha seçici davranmakta ve ilk trimesterdan sonra saç boyatmaya izin vermektedir.



Yapılan çalışmaların hiçbirinde hamilelikte saç boyatmanın zararlı olabileceğine yönelik herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Saç boyaları hakkında en çok araştırma yapılan kozmetik ürünleridir.



Kadınların ayda 1 ya da 2 kez saçlarını boyattıklarında kullanılandan çok daha fazlası ile yapılan hayvan deneylerinde gelişmekte olan fetusta herhangi bir teratojen (anomaliye sebebiyet verici) etki saptanamamıştır. Bilinen bir başka gerçek ise saç boyalarındaki kimyasal maddelerin hemen hepsinin yüksek düzeyde toksik olmasıdır.



Konu hakkında dünyadaki en saygın kurumlardan biri olan ve üreme sistemi üzerindeki potansiyel riskleri inceleyen Amerikan Teratoloji Enformasyon Servisi, "Eldeki veriler sınırlı olmasına rağmen çok büyük bir olasılıkla hamilelikte saç boyatmak güvenlidir" şeklinde görüş bildirmektedir. Benzer şekilde Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Cemiyeti (ACOG) da hamilelikte saç boyatma ve permanın sakıncalı olmadığını yayınladığı bültenlerde duyurmuştur. Bazı doktorlar hastalarına bitkisel özlü saç boylarını kullanmalarını önermektedirler.



Piyasada bu türden çok sayıda ürün bulunmaktadır. Ancak bu ürünlerin içerikleri incelendiğinde tıpkı kimyasal boyalarda olduğu gibi pek çok katkı maddesinin bulunduğu kolaylıkla görülebilir.



Sonuç olarak hamilelikte saçlarımı boyatabilir miyim sorusunun cevabı EVET'tir.



Eğer doktorunuz saçlarınızı boyatmanıza izin vermiyorsa ya da boya için ilk trimesterin bitmesini beklemenizi öneriyorsa O'na hangi gerekçeyle ve hangi bilimsel veriye dayanarak izin vermediğini sorun.

