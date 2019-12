Hamilelikte fazla et tüketmek çocukların sperm sayısını düşürüyor

Et ağırlıklı beslenme karaciğeri yağlandırıyor

New York eyaletindeki Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan ve Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırmada ortaya çıkan sonuçtan, hormonlar, böcek ilacı veya hayvan yemini kirleten maddelerin sorumlu olabileceği düşünülüyor.Hamileyiz Biz'de yer alan habere göre, ABD’deki 5 kentten 1947 ve 1983 arasında doğan 387 kişi üzerinde yapılan araştırmada, haftada 7 parça biftekten fazla et tüketen hamile kadınların erkek çocuklarında sperm yoğunluğunun yüzde 24,3 oranında düşük olduğu belirlendi.Deneklerden anneleri en fazla et tüketen 51 erkeğin sperm sayısı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviyeye göre, kısırlık sınırının çok altında çıktı.Bulguların kendilerini şaşırttığını söyleyen doktorlar, annelerin biftek tüketimiyle erkek çocukların yetişkinliklerinde dölleme yeteneği arasında güçlü bir bağlantı bulunduğuna işaret ettiler.