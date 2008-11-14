T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hamilelikte fazla et tüketmek çocukların sperm sayısını düşürüyor

ABD’de yapılan bir araştırmada, hamileyken fazla sığır eti tüketen annelerin erkek çocuklarının, yetişkin olduklarında sperm sayılarının düşük olma sorununu

14 Kasım 2008 02:00

ABD’de yapılan bir araştırmada, hamileyken fazla sığır eti tüketen annelerin erkek çocuklarının, yetişkin olduklarında sperm sayılarının düşük olma sorununu yaşayabilecekleri ortaya çıktı. 

Et ağırlıklı beslenme karaciğeri yağlandırıyor

Sağlığınız için yağlı et tüketmeyin

New York eyaletindeki Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan ve Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırmada ortaya çıkan sonuçtan, hormonlar, böcek ilacı veya hayvan yemini kirleten maddelerin sorumlu olabileceği düşünülüyor.

Hamileyiz Biz'de yer alan habere göre, ABD’deki 5 kentten 1947 ve 1983 arasında doğan 387 kişi üzerinde yapılan araştırmada, haftada 7 parça biftekten fazla et tüketen hamile kadınların erkek çocuklarında sperm yoğunluğunun yüzde 24,3 oranında düşük olduğu belirlendi.

Deneklerden anneleri en fazla et tüketen 51 erkeğin sperm sayısı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviyeye göre, kısırlık sınırının çok altında çıktı.

Bulguların kendilerini şaşırttığını söyleyen doktorlar, annelerin biftek tüketimiyle erkek çocukların yetişkinliklerinde dölleme yeteneği arasında güçlü bir bağlantı bulunduğuna işaret ettiler.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24