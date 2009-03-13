Hamilelikte cinsel yaşam

Psikiyatri Uzmanı Dr. Evrim Erbek, gebeliği tehdit eden tıbbi bir durum yoksa, çiftlerin hamilelik süresince güvenli bir şekilde cinsel ilişkiye girebileceğini belirtti.



Dr. Evrim Erbek Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şöyle devam etti:



Bazı durumlarda sınırlama getirilebilir



"Hamilelik, cinsellik de dahil olmak üzere, birçok alanda partnerlerin yaşamında değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Eğer gebeliği tehdit eden tıbbi bir durum yoksa çiftler hamilelik süresince güvenli bir şekilde cinsel ilişkiye girebilirler. Fetus, korunaklı amniyon sıvısının içinde güvendedir. Sık tekrarlayan düşük, erken doğum öyküsü, çoklu gebelik, erken membran rüptürü, düşük tehditi, ilişki sırasında ağrı ve kanamanın olduğu bazı durumlarda cinsel ilişkiye kadın doğum uzmanı tarafından sınırlandırma getirilebilir. Hamileliğin ilk üç ayında pek çok kadın bulantı, kusma ve halsizlik gibi; cinsel arzu ve isteği azaltan bir dizi fiziksel yakınmalar ve düşük yapma kaygısı yaşarlar. Bu durumda cinsel ilişki ilgi çekici gelmeyebilir. Sık idrara çıkma hissi de bazen ilişkiyi zora sokabilir…



Yan yana pozisyonlar tercih edilmelidir



Memede hassasiyet, hamileliğin ilk üç ayında başlar ve hamileliğin sonuna kadar devam eder. Bazı kadınlar bu dönemdeki meme uyarılmasından rahatsız olurken, bazıları bu durumdan hoşlanabilirler. Hamilelikte cinsellik söz konusu olduğunda en temel nokta annenin rahatıdır, bu rahatlığı sağlamak için farklı ilişki pozisyonları denenebilir. Cinsel birleşme sırasında, partnerin kilosu, rahatsız edici olabilir. Bu dönemde yan yana pozisyonlar, yüz-yüze olanlara tercih edilmelidir. Eğer seks sırasında iç organlarda rahatsız edici bir baskı hissi olursa penisin derin girişlerinden kaçınılması uygun olabilir. Kadının üst konumda olduğu ilişki tarzı daha derin bir giriş sağlar ancak kontrolün kadında kalmasına da olanak tanır. Meme uyarılması, hafif bir sıvı salınımı yapar, bu normal ve zararsızdır. Erken doğum riskinin olduğu çoklu gebelik gibi durumlarda, doktor son 3 ayda meme uyarılmasını da içeren cinsel ilişki ve orgazm yaşantısından kaçınılmasını önerebilir.



Cinsel birleşme olmadan da, cinsellik yaşanabilir



Hamilelik döneminin ilk üç ayında devam eden huzursuzluklar ve sıkıntılar, ikinci üç ayda genellikle biter. Pek çok kadın bu dönemde, enerjilerinin geri geldiğini ve cinsel arzularında bir artış olduğunu ifade ederler. Vajina ve bebeğin konumu ile de bağlantılı olarak, kadınlar bu dönemde daha çok uyarıldıklarını ve cinsel haz aldıklarını söylemektedirler. Tüm bunların dışında asıl önemli olan partnerlerin aralarında oluşturdukları ortak dildir. Cinsel birleşme olmadan da, cinsellik yaşanabilir. Sarılma, dokunma ve masaj teknikleri denenebilir. Her iki taraf için de önemli olan uyumu yakalamaktır. Hamile kadınların çoğu bebeğin zarar göreceği ve düşük yapacakları kaygısı ve yanlış inanışlar nedeniyle gebelik süresince cinsel ilişkiye girmekten kaçınırlar. Yapılan çalışmalar hamile kadınların gebelikte cinsellikle ilgili kaygılarını doktorlarına danışmaktan kaçındıklarını, çok az hamile kadının bu konuyu rahatlıkla doktoruyla konuşabildiğini, doktorların da bu konuyu hastalarıyla açıkça konuşmaktan kaçındığını göstermektedir. Hamilelerin her konuda olduğu gibi cinsel yaşamlarını etkileyen kaygılarını da rahatlıkla doktorlarına danışabilmeleri, hamilelik süresince daha doyumlu bir cinsellik yaşamalarına yardımcı olur."

