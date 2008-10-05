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Sağlık

Hamilelikte ayak masajı şişliği azaltıyor

Gebelerin en çok yaşadığı sorunlardan olan ayaklarda ödem, şişme ve buna bağlı rahatsızlıkların, düzenli ayak masajı ile azaldığı tespit edildi.

05 Ekim 2008 03:00

Gebelerin en çok yaşadığı sorunlardan olan ayaklarda ödem, şişme ve buna bağlı rahatsızlıkların, düzenli ayak masajı ile azaldığı tespit edildi.

Pratik ayak masajı

Şiş ayaklara çare

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bölümü’nden Dr. Ayden Çoban doktora tezinde, “Gebeliğin son döneminde ayak ve ayak bileğinde görülen fizyolojik ödemin azaltılmasında ayak masajının etkisini” ele aldı.

Gebeliğin son döneminde gelişen ayak ve ayak bileği ödeminin azaltılmasında, alternatif bir tedavi yöntemi olan ayak masajının etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen deneysel çalışma, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 No’lu Merkez Sağlık Ocağı’nda yapıldı.

Gönüllü ve ayak masajı uygulanmasında sakınca bulunmayan 80 gebenin katıldığı çalışma için Ayden Çoban, öncelikle ayak masajı konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda uzmandan uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra çalışmaya katılan gebelere Çoban tarafından 5 gün boyunca 20’şer dakika ayak masajı yapıldı.

Çalışmanın sonunda, düzenli yapılan ayak masajının gebeliğe bağlı gelişen ayak ve ayak bileğinde görülen ödemin azaltılmasında etkili olduğu görüldü. Ayrıca ayak masajının gebelerde, ödeme bağlı ağrı, yorgunluk ve uykusuzluğu azalttığı da belirlendi.

Masaj kesilince ödem ve ödeme bağlı gelişen şikâyetlerin devam ettiği de saptanan çalışmada, gebeliğe bağlı ayak ve ayak bileğinde ödemi olan gebelere düzenli ayak masajı tavsiye edildi.

(AA)

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