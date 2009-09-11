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Hamilelik yakıştı

Aralık ayında bir kız çocuğu dünyaya getirecek olan ünlü manken Deniz Akkaya heyecanlı...

11 Eylül 2009 03:00

Hamileliğinin altıncı ayına giren ve Aralık ayında bir kız çocuğu dünyaya getirecek olan ünlü manken Deniz Akkaya, şu sıralar inanılmaz bir heyecan içinde.

Hamilelik ona çok yakıştı

Anne olacağı günü ve minik kızını kucağına alacağı anı iple çeken Akkaya’ya Bebek’te rastladık. Sivri dilli jüri üyesi olarak tanıdığımız Armağan Çağlayan ile buluşan ve Happily Ever After’da oturup öğle yemeği yiyen Deniz Akkaya’nın karnı doğrusu bir hayli büyümüştü. “Zaman zaman kızımın tekmelerini hissediyorum” diyen Akkaya’ya hamileliğin çok yakıştığını söyleyebiliriz.





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