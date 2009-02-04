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Sağlık

Hamilelik sonrası depresyonun sırrı bulundu

Hamilelikte sırasındaki bir hormon, annenin doğum sonrası depresyona girip girmeyeceğini ele veriyor.

04 Şubat 2009 02:00

Hamilelikte bir hormonun seviyesinin, annenin doğum sonrası depresyona girip girmeyeceği konusunda fikir verebileceği bildirildi.

ABD'de 100 kadının katılımıyla yapılan bir araştırma, gebeliğin 25. haftasında pCHR hormonunun seviyelerinin, doğum sonrası depresyona giren annelerin dörtte üçünde bu durumun tahmin edilmesine yardımcı olduğunu gösterdi.

Sonuçları Archives of General Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, annelerden gebeliklerinin 15, 19, 25, 31. ve 37. haftalarında California'daki iki tıp merkezinde kan örneklerinin alındığı, hamileyken yaptıkları son 4 ziyarette ve doğumdan ortalama 8 hafta sonra depresyon belirtilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmaya katılan annelerden 16'sında doğum sonrası depresyon belirtilerinin gözlendiği, kadınlardan 25 haftalık hamileyken alınan kan örneklerindeki pCHR hormonunun seviyelerinin, hamilelik sonrası depresyon konusunda güçlü biçimde fikir verdiğinin görüldüğü kaydedildi.

pCHR hormonunun seviyesi, gebelik sırasında artış gösteriyor, bu da vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olan kortizol üretimini arttırıyor. Doğumdan sonra pCHR hormonunun seviyesi önemli ölçüde düşüyor. Hamileyken pCHR hormonu daha yüksek seviyede bulunan kadınlarda bu düşüşün daha güçlü biçimde açığa çıktığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, bunun daha geniş kapsamlı incelemelerle kanıtlanması halinde, doğum sonrası depresyon için rutin testlerin yapılabileceğini söylüyorlar.

Doğum sonrası depresyon genellikle doğumdan 4 ila 6 hafta sonra başlıyor ve annelerin yüzde 10 ila 15'ini etkiliyor. Daha önce yaşanan depresyon, stresli yaşam, sosyal destek almama, kendine az güvenme, hamilelik sırasında endişe veya stresin, doğum sonrası depresyona yol açan risk faktörleri olduğu biliniyor.

(AA)

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