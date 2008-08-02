Hamilelik nasıl anlaşılır?

Gebeliğin en önemli bulgusu âdet gecikmesi olmakla birlikte, her âdet gecikmesi gebelik anlamına gelmez. Stres, çeşitli rahatsızlıklar, psikolojik sorunlar ve diyet gibi birçok faktör de âdeti geciktirebilir.

Bebek sahibi olmak için ideal yaş dilimi 18 - 35 yaşlar arasıdır. Bu dönemin başlangıcında kadın vücudu gelişimini tamamlar ve bebek gelişimi için uygun hale gelir.

Yaşınız ya da pozisyonunuz ne olursa olsun gebe kalmak istediğinizde ya da gebe olduğunuzu düşündüğünüzde mutlaka uzman bir hekime müraacat etmelisiniz.

Gebelik ne zaman başlar?



Gebelik erkekten gelen spermin kadının yumurtalıklarından atılan yumurta hücresini döllediği anda başlar. Bu andan 8.haftanın sonuna kadar olan dönem embriyonik dönem olarak adlandırılır. Sekizinci haftadan doğuma kadar olan süreye de fetal dönem denir.

Gebelik yaşı nasıl hesaplanır?

Gebelik yaşı hesaplanırken gebe kalındığı düşünülen ilişkinin gerçekleştiği gün kriter olarak alınmaz. Tüm dünyada ve terminolojide bir standart sağlayabilmek amacıyla son âdet kanamasının ilk günü (SAT, son âdet tarihi) gebeliğin başlangıcı olarak alınır. Gebelik yaşı hesaplanırken ay kullanılmaz. İnsanlarda gebelik 280 gün sürer. Bu 40 haftaya denk gelir. Sonuç olarak gebelik hafta olarak tanımlanır ve başlangıcı olarak da son âdet kanamasının ilk günü esas alınır.

Bebeğin doğum tarihi nasıl hesaplanır?

Bebeğin beklenen doğum tarihini (BDT) hesaplamak için oldukça basit bir yöntem vardır: 7 gün ekle 3 ay çıkart. Negele yöntemi adı verilen bu sistemde SAT'ye 7 gün eklenir ve 3 ay geriye gidilir. Bir örnekle açıklayacak olursak son âdet kanamasının ilk günü 7 Temmuz olan bir anne adayını ele alalım.

Negele Yöntemi Son âdet tarihi 07.Tem 7 gün ekle 14.Tem 3 ay çıkart 14.Nis Beklenen doğum tarihi 14.Nis

Bu hasta için beklenen doğum tarihi 14 Nisan'dır. Ancak bebeklerin sadece yüzde 5'i bu tarihte doğar. 38 hafta ile 42 hafta arası doğan bebekler normal kabul edilirken 38 haftadan önce doğanlar preterm 42 haftadan sonra doğanlar postterm olarak adlandırılır. Prematürite ise bebeğin yaşını değil gelişimini anlatan bir ifadedir. Örneğin 36 haftalık doğan bir bebek preterm olmasına yani erken doğmasına rağmen eğer akciğer gelişimini tamamlamış ise prematür değildir.

Gebeliği düşündüren bulgular

1. Âdet gecikmesi

2. Memelerde dolgunluk ve hassasiyet

3. Bulantı & Kusma

4. Sık idrara çıkma

5. Halsizlik

6. Karında büyüme

Gebeliğin muhtemel bulguları

1. Rahmin (uterus) büyümesi

2. Gebelik testleri

Gebeliğin kesin bulguları

1. Bebeğin kalp atımlarını duyulması

2. Bebek hareketlerinin hissedilmesi

3. ULTRASON incelemesi

Gebelik testleri

Gebe olduğunuz ne kadar erken öğrenilirse, gebelik ile ilgili bakıma o kadar erken başlanabilir. Bu nedenle âdet gecikmesi olan her kadın vakit kaybetmeden gebelik testi yaptırmalıdır. Gebeliğin oluşması ile birlikte gebelik ürününden bazı hormonlar salgılanmaya başlar.



Bu gebeliğe özgü hormonlar kadının âdet siklusunu kesintiye uğratır ve kadın gebelik süresince âdet görmez. Kanda ve idrarda bu hormonların tayini ile gebelik teşhisi konabilir. Kanda bakılan hormon henüz ortada bir âdet gecikmesi olmadan önce bile gebeliği gösterebilir. İdrarda ise sıklıkla 7 - 10 günlük bir gecikmeden sonra gebelik saptanabilir.

Piyasada satılan ve kişinin kendi kendine uyguladığı testlerin güvenilirliği laboratuvardakilere oranla biraz daha düşüktür. Bu nedenle âdet gecikmesi olan ve kendi kendine yaptığı test negatif çıkan kadınlar da hekimlerini konu hakkında bilgilendirmeli ve onun tavsiyelerine uymalıdırlar.

Duygulanım değişiklikleri

Gebeliğin ilk 3 ayında anne adayında bazı psikolojik değişiklikler meydana gelebilir. Kişi çok neşeliyken bir anda ağlama krizlerine tutulabilir. Bazı günler çok sinirliyken bazı günler sakin olabilir. Bünye gebeliğe uyum sağladıkça bu sorunlar da yavaş yavaş ortadan kalkar. Ancak gebeliğin son haftalarında tekrar bir huzursuzluk ortaya çıkabilir. Kişi sinirli, heyecanlı olabilir, uyku problemleri ortaya çıkabilir. Bunlar fazla endişe edilmemesi gereken durumlardır. Hemen hemen her kadın bu duyguları yaşar.

Aynı şekilde baba adayında da bazı değişiklikler görülebilir. Eşinin durumu hakkında endişeler taşıyabilir ve konu hakkında bilgisi yoksa ona yardım edememenin sıkıntısını yaşar. Bu nedenle çiftler kendilerinden önce böyle bir deneyim yaşayan arkadaşları ile konuşarak onların tecrübelerinden yararlanabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki en profesyonel yardım konunun uzmanı olan bir hekimden alınabilir.

Bebek hareketleri ilk ne zaman hissedilir?

Daha önce doğum yapmış olan kadınlar bu konuda da tecrübelerini gösterirler. Bu kadınlar genelde 16. hafta civarında bebeğin oynadığını hissederken ilk gebeliğini yaşayanlar 19 - 20. haftalarda bu hisle tanışırlar.

Ne sıklıkta doktor kontrolü gereklidir?

32 haftaya kadar ayda bir kez, 32 - 36 haftalar arası 15 günde bir, bu tarihten doğuma kadar da doktorunuzun uygun göreceği sıklıklarda kontrol gereklidir. Bu kontrollerde bazı temel tetkikler yapılır, bebeğin ve gebenin gelişimi kontrol edilir ve standartlara uygun olup olmadığı saptanır, bebekte ya da gebede olası bir anormallik saptanırsa buna yönelik tedaviler planlanır ve yapılır, bazı özel gebelerde gereken özel tetkikler ve araştırmalar gerçekleştirilir. Bebeğinizin ve kendi sağlığınız için gebelikte hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Aslında bebeğin cinsiyeti döllenme meydana geldiği anda bellidir. Burada tek belirleyici babadan gelen spermin cinsidir. Eğer bu sperm Y kromozomu taşıyor ise bebek erkek, X kromozomu taşıyor ise bebek kız olur. Ancak bu cinsiyetin tespiti ancak dış cinsel organlar ultrason ile görülebilecek büyüklüğe ulaştığında mümkün olur. Genellikle 14-16. haftalardan itibaren tecrübeli gözler bebek cinsiyetini saptayabilir.

Tanı amaçlı yapılan ve bebekten doku alınmak sureti ile gerçekleştirilen biyopsi sonucu bebeğin cinsiyeti yüzde 100 doğrulukla saptanır ancak bu işlemler sadece tıbbi bir gereklilik varsa yapılır. Sadece cinsiyet tayini için yapılmaz.

(mumcu.com)