Hamilelik kilolarından yürüyerek kurtulun

Uzmanlar, normal doğumu takiben birinci ay, sezaryeni takiben ise üçüncü ay içinde spora başlanabileceğini söylüyor.



Hamilelik ve egzersiz



Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, Günaydın gazetesine hamilelik sırasında alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilmesi için önerilerde bulundu: "Normal doğumu takiben birinci ay, sezaryeni takiben ise üçüncü ay içinde spora başlanabilir. Yeni annelerin başlangıç olarak yapacağı en güzel spor; vücutlarındaki ödemi de atmalarını sağlayacak kısa süreli yürüyüşlerdir. Hiçbir vücut deformasyonu kadınların kaderi değildir. Sadece kişinin kendini iyi tanıması ya da onu tanıyacak bir hekim bulması gerekir. Yağ dokunuzdaki ya da vücut profilinizdeki bozukluk neyse; bunları minimuma indirerek hamile kalmak en önemli koruyucudur."

