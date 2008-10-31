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Sağlık

Hamilelik kiloları bebeği de şişmanlatıyor

Hamilelikte alınan fazla kiloların, bebeği şişmanlatabileceği belirlendi. Uzmanlar, araştırmanın kadınlara hamilelikleri sırasında fazla kilo almamaları yönünde önemli bir mes

31 Ekim 2008 02:00

Hamilelikte alınan fazla kiloların, bebeği şişmanlatabileceği belirlendi. Uzmanlar, araştırmanın kadınlara hamilelikleri sırasında fazla kilo almamaları yönünde önemli bir mesaj olduğunu söylüyor.

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ABD’li bilim insanlarının 40 binden fazla kadın ve bebekleri üzerinde yaptığı araştırma, hamilelikleri sırasında 18 kilogramın üstünde kilo alan kadınların bebeklerinin şişman doğma olasılığının, bundan daha az kilo alanlara göre yaklaşık iki kat fazla olduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde her 5 kadından birinin hamileliği sırasında çok fazla kilo aldığı ve böylece bebeklerinin 4 kilogram veya üzerinde doğma olasılıklarını ikiye katladıkları ortaya çıktı.

Bilim insanları, hamilelikleri sırasında 18 kilogramın üzerinde kilo alan kadınların, gebelikte gelişen diyabete yakalanmamalarına rağmen şişman bebek dünyaya getirme olasılıklarının, daha az kilo alanlardan fazla olduğuna dikkati çektiler.

İncelenen hamile kadınlardan 18 kilogramın üzerinde kilo alanların yüzde 20’sinin şişman bebekler dünyaya getirdiği, daha az kilo alan kadınların şişman bebek doğurma oranının ise yüzde 12’den az olduğu belirtildi.

Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarı, Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Merkezi’nden Doktor Teresa Hillier, araştırmanın, kadınlara hamilelikleri sırasında fazla kilo almamaları yönünde önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

(AA)

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