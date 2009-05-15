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Sağlık

Hamilelik çatlakları lazere yenik düşüyor

Doğum yapan kadınların kâbusu haline gelen cilt çatlakları ve lekeler, 'fotona fraksiyonel lazer' tedavisiyle çözümleniyor.

15 Mayıs 2009 03:00

Doğum yapan kadınların kâbusu haline gelen cilt çatlakları ve lekeler, 'fotona fraksiyonel lazer' tedavisiyle çözümleniyor.

Bu yöntemin cilt sorunlarını hızla giderdiğine dikkat çeken Dr. Aylin Kalayciyan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu tedavide gerekli olan enerji, cilde özel bir biçimde veriliyor ve çevre dokuların ısınmasına sebep olmadan, sorunlu bölgenin onarımı sağlanıyor. Hamilelik çatlak ve lekelerinin dışında, yaşlanmaya bağlı cilt yıpranmasında da etkin sonuç alınıyor. Ortalama üç seans gibi kısa bir sürede izler yarı yarıya azalıyor."

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