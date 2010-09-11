Hamileliğini gizlemek isterken ölümden döndü

T24- Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Turgutreis Beldesi’nde bayramın birinci günü şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi 17 yaşındaki H.S., 7.5 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Bebek zehirlediği için ölümden dönen liseli kızın ailesi şoke olurken, jandarma şikayet üzerine, aralarında H.S.’nin eski sevgilisi 18 yaşındaki Ç.A.’nın da bulunduğu üç kişiyi aramaya başladı.



Bahçelievler Mahallesi’nde oturan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki H.S., bayramın birinci günü sabaha karşı kanama ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından çağrılan ambulansa bindirilip Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalede, genç kızın 7.5 aylık hamile olduğu ve bebeğin kanda zehirleme yaptığı tespit edildi. Aile bu haberle şoke olurken, H.S. de acilen doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen sezaryenle hayata tutunan genç anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç anne ve bebeği yoğun bakımda tedaviye alındı.



H.S.’nin sürekli bol giysiler giyerek hamileliğini 7.5 ay boyunca ailesinden ve yakınlarından gizlediği, yapılan operasyonla ise ölümden döndüğü bildirildi. İleride uzun süre psikolojik destek alacağı belirtilen H.S.’nin henüz kendinde olmadığı için ifade veremediği, ailesinin ise aralarında eski sevgili Ç.A.’nın da bulunduğu 3 kişiden şikayetçi olduğu kaydedildi. Tecavüz ihtimalini de değerlendiren jandarma, üç kişiyi aramaya başladı.



Uzmanlar, bu tür durumlar yaşanmaması için, ailelere çocuklarıyla arkadaş gibi yakın olmaları, iletişim kanallarını sürekli açık tutmaları uyarısında bulundu.



