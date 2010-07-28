Hamilelere sıcak uyarısı

T24- Hamilelere zorunlu olmadıkça sıcak havada dışarı çıkmamaları önerisinde bulunan uzmanlar ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor: Aşırı sıcak, anne karnındaki bebekte zekâ geriliği riski oluşturabilir.

Uyarıyı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hikmet Karabacak yaptı. Sıcak havada gebelerin tansiyon gibi bazı problemler yaşayabileceklerini dile getiren Karabacak, bu durumun anne karnındaki bebeğe olumsuz yansıyacağını söyledi.

Anne karnında bebeğin oksijen alıp karbondioksit verdiğini anlatan Dr. Karabacak, "Anne adayının aşırı sıcağa maruz kalarak tansiyonunda yaşayacağı düşüş ya da yükselmeler direkt olarak bebeğin bu düzenini etkileyecektir." dedi.

Bu durumun hamileleri halsiz düşüreceğini bildiren Op. Dr. Hikmet Karabacak, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıkların da yaşanabileceğini ifade etti.

Sıcak havada anne adaylarında nefes darlığı görülme riskinin de fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Karabacak'ın verdiği bilgilere göre, kalp atışlarındaki artışlar bebeği etkileyerek ileride zekâ sorunları dahil bazı problemlere sebep olabilir. Aşırı sıcaklar erken doğum ya da düşük riskini tetikleyebilir. Ayrıca, anne adaylarının doktor kontrolüne devam etmesi, hekim tavsiyesinin dışına çıkmamaları ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hamileler, sıvı alımına özen göstermeli, asitli içeceklerden ve doğal olmayan ürünlerden uzak durmalı. Özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı.