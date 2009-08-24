Uzmanlar uyarıyor yaz aylarında bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı azaldığından sıvı tüketimi çok önemli.



İsrailli bilim insanları, bebeğin anne karnında içinde bulunduğu ve yaşaması için hayati önemi olan amniyon sıvısının, sıcak nedeniyle azaldığını ve sorunlara neden olduğunu ortaya koydu.

İsrail Ben-Gurion Üniversitesinden bir ekibin yürüttüğü ve sonuçları ABD’de "Jinekoloji ve Obstetrik" Dergisinde ve derginin internet sitesinde yayımlanan çalışmaya göre, hamile kadınlar "oligohidroamnion" adı verilen, halk içinde "bebek suyunun azalması" olarak bilinen rahatsızlığa, yılın sıcak dönemlerinde daha fazla yakalanıyor.



Araştırmanın değerlendirildiği makalede, araştırmacıların temel amacının, yaz aylarının oligohidroamnion için risk olup olmadığını saptamayı hedeflediği ve eldeki bulguların ciddi bir riski işaret ettiği belirtildi.



Araştırmaya göre, sıvı kaybı nedeniyle erken doğum ya da bebek kaybı, mayıs-ağustos döneminde, yılın 8 aylık diğer dönemine oranla daha yüksek seyrediyor.

İsrail’de 1988-2007 yılları arasında kayıtlara geçen ve takip edilen gebeliklerin incelenmesinden oluşan araştırmada, amniyon sıvısı kaybına neden olacak diğer faktörleri içeren tüm hamileliklerin elenmesinden sonra, sıvı kaybı nedeniyle gebelik sonlanmalarının mayıs-ağustos arasındaki 4 aylık dönemde yüzde 36 oranında fazla olduğu belirtiliyor.



Hamileler sıvı tüketimine dikkat etmeli



Çalışmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Dr. Eyal Sheiner, hamilelerin yılın her döneminde ancak özellikle yaz aylarında sıvı tüketimine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, günde yaklaşık 10 bardak su tüketilmesini önerdi.



Sheiner, güneş ışığına doğrudan maruz kalmanın yalnızca annenin sağlığı açısından değil, sıvı kesesinin buharlaşması nedeniyle de ciddi riskler taşıdığı konusunda anne adaylarını uyardı.



