T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hamileler nasıl araç kullanmalı?

Hamilelikte hem kendinizin hem de bebeğinizin can güvenliği için araç kullanırken dikkatli olun.

27 Mart 2009 02:00

Unutmayın ki bebeğiniz ilk araç yolculuğunu sizin karnınızda yapıyor.  Gebe kadınların araç kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye eden uzmanlar, aksi halde bebeğin de anne adayının da risk altında kalacağı uyarısında bulunuyor.

Op. Dr. Özer Kutlu, gebelikte araç kullanmakta bir sakınca olmadığını söyledi. Araç kullanırken emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini hatırlatan Kutlu, hamileler için emniyet kemerinin çok daha fazla önem taşıdığını kaydetti. Emniyet kemeri kullanmaksızın bir yere çarpma durumunda bebeğin ve anne adayının ağır şekilde yaralanabileceğini hatta ölebileceğini aktaran Kutlu, "Unutmayınız ki bebeğiniz ilk araba yolculuğunu sizin karnınızda yapmaktadır." dedi.

Dr. Kutlu Habertürk’e yaptığı açıklamada, araç kullanan anne adaylarına şu önerilerde bulundu: "Daima 3 noktadan tespit edilen emniyet kemeri kullanınız. Kemeri karnınızın üstüne değil kalça kemiklerinizin üstüne yerleştiriniz. Kemerin diğer kayışını göğüslerinizin arasından geçiriniz. Asla koltuk altından geçirmeyiniz. Kemerin sıkıca bağlı olduğundan emin olunuz. Gebeliğin özellikle ilerleyen dönemlerinde kendi başınıza uzun süreli araç kullanmayınız. Doktorunuza danışarak ne kadar süre araba kullanmaya devam edeceğinize karar veriniz. Gebelikte herhangi bir risk faktörü ortaya çıkmışsa araç kullanırken daha dikkatli olunuz."

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24