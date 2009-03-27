Hamileler nasıl araç kullanmalı?

Unutmayın ki bebeğiniz ilk araç yolculuğunu sizin karnınızda yapıyor. Gebe kadınların araç kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye eden uzmanlar, aksi halde bebeğin de anne adayının da risk altında kalacağı uyarısında bulunuyor.



Op. Dr. Özer Kutlu, gebelikte araç kullanmakta bir sakınca olmadığını söyledi. Araç kullanırken emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini hatırlatan Kutlu, hamileler için emniyet kemerinin çok daha fazla önem taşıdığını kaydetti. Emniyet kemeri kullanmaksızın bir yere çarpma durumunda bebeğin ve anne adayının ağır şekilde yaralanabileceğini hatta ölebileceğini aktaran Kutlu, "Unutmayınız ki bebeğiniz ilk araba yolculuğunu sizin karnınızda yapmaktadır." dedi.



Dr. Kutlu Habertürk’e yaptığı açıklamada, araç kullanan anne adaylarına şu önerilerde bulundu: "Daima 3 noktadan tespit edilen emniyet kemeri kullanınız. Kemeri karnınızın üstüne değil kalça kemiklerinizin üstüne yerleştiriniz. Kemerin diğer kayışını göğüslerinizin arasından geçiriniz. Asla koltuk altından geçirmeyiniz. Kemerin sıkıca bağlı olduğundan emin olunuz. Gebeliğin özellikle ilerleyen dönemlerinde kendi başınıza uzun süreli araç kullanmayınız. Doktorunuza danışarak ne kadar süre araba kullanmaya devam edeceğinize karar veriniz. Gebelikte herhangi bir risk faktörü ortaya çıkmışsa araç kullanırken daha dikkatli olunuz."

