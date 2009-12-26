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Magazin

Hamile ve imam nikâhlı

Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’tan hamile olduğu, bu gelişme nedeniyle çiftin geçen hafta imam nikâhı kıydırdığı iddia edildi.

26 Aralık 2009 02:00

Ebru Gündeş’in uğruna Osmantan Erkır’dan ayrıldığı Azeri işadamı Reza Zarrab’tan hamile olduğu, bu gelişme nedeniyle çiftin geçen hafta imam nikâhı kıydırdığı iddia edildi.


Bir yıl önce başladı

Azerbaycanlı işadamı ve müzisyen Reza Zarrab uğruna Osmantan Erkır’la ilişkisini noktalayan Ebru Gündeş, özel hayatı konusunda uzun zamandır ser verip sır vermiyor. Ancak son günlerde magazin kulislerinde çift hakkında çok çarpıcı bir iddia dolaşmaya başladı. Söylenenlere göre ünlü şarkıcı, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Zarrab’tan hamile... Ancak bunu çok yakınları dışında kimse bilmiyor.


Duyulmasını istemiyorlar

Söylenenlere göre bu mutlu haberi alan çift, 1,5 aylık hamile olan şarkıcının isteği üzerine, geçen hafta Zarrab’ın şişli Elit Residence’daki dairesinde imam nikâhı kıydırdı. Bu sırada yanlarında birkaç yakın dostları dışında kimse yoktu. Hamileliğin ilerlemesi nedeniyle çiftin yakında nikâh masasına oturabileceği konuşuluyor.

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