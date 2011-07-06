'Hamile saç kestirirse bebek kel olur mu?'

T24 - Alo Fetva’ya “Hamilelik döneminde saç boyanırsa, bebek kırmızı saçlı olur mu?” gibi sorular geliyor...









Nevşehir İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren ’Alo Fetva’ hattına vatandaşların ilettiği birbirinden ilginç sorular şaşırttı. Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Sorumlusu Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Kasım, ’Alo Fetva’ hattına en çok kadınların ilgi gösterdiğini belirtti. Alo Fetva hattını yılın 6 aylık döneminde 500 kişinin aradığını kaydeden Fatma Kasım, genellikle aile içi iletişim, evlilik, kürtaj, sosyal içerikli sorular, psikolojik ve kadınlarla ilgili fıkhi soruların yöneltildiğini söyledi.



Kasım, özellikle 18- 40 yaş arası kişilerin büyük ilgi gösterdiği Alo Fetva hattına, ‘Cep telefonunda Kuran yüklüyken tuvalete gidilir mi?’, ‘Müslüman olmayan kişilere masaj yaptırmak günah mı?’, ‘Hamilelik döneminde saç kesilirse bebek kel olur mu?’, ‘Hamilelik döneminde saç boyanırsa bebek kırmızı saçlı doğarmış, doğru mu?’ gibi birbirinden ilginç soruların yöneltildiğine dikkat çekti. Kasım şunları söyledi:



“Kimi zaman bizleri hayrete düşüren telefonlar da alıyoruz. ‘Zengin bile olsa dula zekat verilir mi?’, ‘Kainat gerçekten altı günde mi yaratıldı?’, ‘Televizyon olan odada Kuran okunur mu?’ gibi ilginç sorular da alıyoruz.”