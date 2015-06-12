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Hamile olduğunu öğrendiği 17 yaşındaki kızını öldürdü

17 yaşındaki kızının 3 aylık hamile olduğunu öğrenen 36 yaşındaki kadın, evinden aldığı tabancayla kızının vurarak öldürdü

12 Haziran 2015 21:46

Niğde'de yaşayan 36 yaşındaki Emine Adıgüzel, 17 yaşındaki kızı Meryem’i, hamile olduğu gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdü.

Selçuk Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan Emine Adıgüzel, iddiaya göre komşularının evindeyken, bir markette kasiyer olarak çalışan kızı Meryem ile tartışmaya başladı. Kızının 3 aylık hamile olduğunu öğrenen anne, 5’inci kattaki evlerine çıkarak oradaki tabancayı aldı ve Meryem Adıgüzel’e 5 el ateş etti.

Ağır yaralanan Meryem Adıgüzel, vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından sinir krizi geçiren 5 çocuk annesi Emine Adıgüzel ise Niğde Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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