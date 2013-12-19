Yeni fotoğrafını paylaşan Meryem Uzerli: Benim yönetmenim Allah

Tükenmişlik sendromu hastalığı yüzünden ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini bırakıp Almanya’ya giden ve yaklaşık 7 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni fotoğraflarını paylaştı. Uzerli, paylaştığı fotoğraflara da "Benim yönetmenim Allah" notunu düştü.

6.5 aylık hamile olan ve Şubat ayında doğum yapmaya hazırlanan Meryem Uzerli, yakın arkadaşı fotoğrafçı Urban Ruths’a verdiği hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Namı diğer Hürrem, Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflara "God is my director" (Benim yönetmenim Allah) notunu ekledi.