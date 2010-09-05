-HAMİLE KALABİLMEK İÇİN DENENEN İLGİNÇ YÖNTEMLER KONYA (A.A) - 05.09.2010 - Nevşehir'de yapılan bir araştırmada, köylü kadınların gebe kalabilmek için tavuk pisliğine oturma, ''Mehmet'' ismi olan 7 evden bez toplayıp gömlek yapma ve belini çektirme gibi birbirinden ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Nevşehir Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Zehra Işık Çalışkan ile Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğretim görevlisi Nazan Çakırer, gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları saptamak amacıyla Nevşehir'in bir köyünde doğum yapmış 350 kadın üzerinde yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Yaptıkları bilimsel çalışmanın kısa süre önce bilimsel bir dergide yayımlandığını ifade eden Çakırer, modern tıptaki hızlı gelişmelere rağmen geleneksel sağlık uygulamalarının günümüzde özellikle köylerde halen kullanıldığını belirtti. Üzerinde çalıştıkları proje ile en az bir kez doğum yapmış kadınların gebelik, doğum ve lohusalığına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları saptamak amacıyla yaptıkları araştırmaya dikkati çeken Çakırer, elde edilen sonuçları şöyle açıkladı: ''Bir köyde yaşayan doğum yapmış 350 kadın üzerindeki araştırmamızda, annelerin yüzde 48,9'unun okur-yazar dahi olmadığı, yüzde 6'sının istemli düşük, yüzde 31.5'inin de kendiliğinden düşük yaptığını belirledik. Araştırmada gebe kalamayan kadınların neden gebe kalamadıklarını ve gebe kalmak için ne tür geleneksel uygulamalar yaptıklarını sorduk. Bu soruya kadınların yüzde 41.3'ü gebe kalamamanın nedenini bir hastalıkla açıklarken, yüzde 30.4'ü Allah'tan olduğunu düşündüklerini, küçük bir kısmı da yanlışlıkla koca karı ilacı içtiklerini düşündüğünü belirtti. Araştırmada, kadınların yüzde 70.7'sinin gebe kalmak için geleneksel uygulamalara başvurduğu, bunların da sıklıkla belini çektirme, otu kaynatıp buharına oturma, tavuk pisliğine oturma, Mehmet ismi olan 7 evden bez toplayıp gömlek yapıp giyme, toprağa oturma gibi uygulamalar olduğu ortaya çıktı.'' Araştırmada, annelerin yüzde 65.2'sinin aile planlaması yöntemi kullandıklarını tespit ettiklerini dile getiren Çakırer, bu kadınların yüzde 51.6'sının geleneksel, yüzde 48.3'ünün de çağdaş yöntemle korunduklarının belirlendiğini bildirdi. -GÖBEK BAĞINI KÜMESE GÖMÜYORLAR- Öğretim görevlisi Nazan Çakırer, kadınlardan yüzde 71.2'sinin doğumlarını evde, aile büyükleri, kendi kendine, komşu veya ebe tarafından yaptırdığının ortaya çıktığını ifade ederek, bu kadınlardan büyük bölümünün plesantayı (göbek bağı) toprağa gömdüğünü, bir kısmının da çöpe, dereye veya köpeğe attığını, bazılarının da kümese gömdüğünü belirlediklerini kaydetti.