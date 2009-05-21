Hamile görünümlü gaspçı

İzmir’de kimliği belirsiz bir kadın hamile olduğunu söyleyerek eşyalarını taşıması için yardım istediği bir diğer kadını arkadaşlarının yanına götürüp soydu.



İzmir’in Buca İlçesi'nde kimliği belirsiz bir kadın, 5 aylık hamile olduğunu söyleyerek çantalarını taşıması için yardım istediği bankada çalışan Gül Gökhan'ı,suç ortaklarının yanına kadar götürdükten sonra, dehşet yaşattı. İki erkek zorla otomobile bindirdikleri Gökhan'ın, çantasını aldıktan sonra otomobilden iterek sokağa bıraktı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şirinyer 352 Sokak üzerinde meydana geldi. Bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan 27 yaşındaki Gül Gökhan, işlerinin bitmesinin ardından evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Gökhan'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadın, 5 aylık hamile olduğunu, çantalarını taşımakta zorlandığını belirtip, kendisine yardım etmesini istedi.



Zorla otomobile bindirildi



Kadın gaspçı, çantalarla yaklaşık 100 metre yürüttüğü Gül Gökhan'ı, suç ortağı olan ve kendilerini otomobilde bekleyen iki erkeğin yanına kadar götürdü. Genç kadın, otomobilin yanına geldiği sırada aniden dışarıya çıkan kimliği belirsiz iki erkek, kadının da yardımıyla Gül Gökhan'ı zorla otomobile bindirdi.



30 lira için ölecekti



Hızla hareket eden otomobildeki gaspçılar, bağırarak yardım isteyen, direnmeye çalışan Gökhan'ın, içerisinde 30 TL para ile cep telefonu bulunan çantasını zorla aldı. Bu sırada Atilla Eraslan Caddesi Buca Tıp Merkezi yakınlarına kadar getirdikleri Gül Gökhan'ı, otomobilden iterek indiren gaspçılar, hızla uzaklaştı.



Şirinyer Polis Karakolu'na yaklaşık 300 metre uzaklıkta meydana gelen olayda, yaşadığı şoku üzerinden atamayan talihsiz kadın, yol kenarında gördüğü trafik polislerine sığındı. Gökhan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda çevrede yapılan aramalara rağmen gaspçılar bulunamadı. Gül Gökhan, karakoldaki işlemlerin ardından kendisini almaya gelen eşiyle, evlerine gitti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

