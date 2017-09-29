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Hamile eşinin öldüğü kazada sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da 34 yaşındaki İmdat Yerlikaya, refüjde otomobilin çarptığı reklam panosunun üzerine devrilmesi 1

29 Eylül 2017 16:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da 34 yaşındaki İmdat Yerlikaya, refüjde otomobilin çarptığı reklam panosunun üzerine devrilmesi 1.5 aylık hamile eşi Şaziye Yerlikaya\'nın öldüğü kazada alkollü sürücü 33 yaşındaki Hasan Bilge\'nin 5.5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yerlikaya, \"Serbest kalacağı aklımızdan geçmiyordu. Şoke olduk. Ama karar Yargıtay\'da değişecektir diye düşünüyorum\" dedi.
Kaza geçen Nisan ayında, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Bilge yönetimindeki 14 BU 014 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp refüjde çarptığı reklam panosu, yolun karşısına geçmek isteyen 1.5 aylık hamile Şaziye Yerlikaya ve kızı 9 yaşındaki Ceylin\'in üzerine devrildi. Şaziye Yerlikaya, hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı Ceylin ise sağlığına kavuştu.
Kaza sırasında 1.68 promil alkollü olduğu belirlenerek tutuklanan sürücü Hasan Bilge\'ye, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, tutuklu kaldığı süre ve dosyanın temyiz süreci göz önüne alınarak serbest bırakıldı.
\'SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI\'
Şaziye Yerlikaya\'nın eşi 2 çocuk babası İmdat Yerlikaya, karara tepki gösterirken Yargıtay\'a itiraz edecekerini söyledi. İmdat Yerlikaya, hamile eşini kaybettiği kazanın gözü önünde olduğunu söyleyerek, \"Aile ziyaretinden dönüyorduk. Marketten alışveriş yapmıştık, eve gidiyorduk. Ben karşı kaldırımdaydım. Eşim de orta refüjden yanıma geçecekti. Bir fren sesi duyarak irkildik. Aracın farları yanmıyordu. Süratli bir şekilde orta refüje çıktı ve tabelaya çarptı. Tabela eşimin üzerine devrildi. Çocuğum ve eşim yerdeydi. Çocuğumun durumu iyiydi. Eşimin bilinci kapalıydı. Ambulans çağırdım. Bu sırada araç sürücüsü alkol şişeleriyle uğraşıyordu. Bu kişi mahkemede \'112\'yi arayarak yardım ettim\' dedi. Ama olay yerinden kaçtı. Yalan söyledi\" dedi.
\'KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENDİ\'
Sürücünün serbest kalmasına çok üzüldüğünü ifade eden İmdat Yerlikaya, şöyle konuştu.
\"Şu anda dışarıda. Bugün alkolle yine araç başına geçmeyeceğini kim iddia edebilir? Bu kişinin dışarıda olmaması lazım. Serbest kalacağı kesinlikle aklımızdan geçmiyordu. Tahliye kararını duyunca boğazımızda kelimeler düğümlendi. Tahliye kararı verilmemeliydi. Bu kişiler serbest kalırsa herkesin çocuğu tehlikededir. Canımız çok yandı. Yargıdan tek istediğimiz bu duruma müdahale edilmesi. Bu kişinin dışarıda kalmaması. Yitip giden bir can var, bu can kolay geri gelmiyor. Benim eşimin karnındaki bebek de bir birey olarak sayılmadı. Belki o da ileride savcı, hakim olacaktı. Kendisine gelecek kuracaktı. Ama benim anne karnındaki çocuğum bir birey olarak sayılmadı. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Verilen kararla şoke olduk. Ama adalet yerini bulacaktır, karar değişecektir diye düşünüyorum.\"

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