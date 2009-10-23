Hamile eşini taciz eden komşusunu bıçakladı

KONYA’da 22 yaşındaki Volkan Gökmen, 3.5 aylık hamile eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla komşusu 33 yaşındaki Hakkı Özyolgösteren'i evine çağırıp bıçakla yaraladı. Gökmen, gözaltına alındı.



17 yaşındaki H.T.G., eşi Volkan Gökmen’e, akrabalarının evinde kiracı olarak oturan komşuları Hakkı Özyolgösteren’in kendisine sürekli sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. Buna inanmayıp sinirlenen Volkan Gökmen, önce 3.5 aylık hamile olduğu belirtilen eşini dövdü, ardından da Hakkı Özyolgösteren’i yüzleşme için evine çağırdı. Eve gelen Özyolgösteren, genç kadına sözlü tacizde bulunduğunu kabul edince, Volkan Gökmen, mutfaktan aldığı bıçakla, komşusunu karnından ve sağ bacağından yaraladı.



Hakkı Özyolgösteren, eve çağırılan 112 Acil ambulansıyla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılırken, Volkan Gökmen ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen H.T.G.'in ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



