Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddia edilen zanlının davasında tanıklar dinlendi: Normal değildi, çok sakindi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanıklar, sanığın eşi aşağı düşmüş biri gibi değil aksine çok sakin davrandığına dikkat çekti.

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında tutuklandı.Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddia edildi.

Banka kredileri dikkat çekti

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle katılmadı. Mahkeme başkanı, mahkemeye ulaşan raporları okudu. Bankalardan istenen raporlarda, Semra Aysal'ın üzerine nişanlılık döneminde 2, evlendikten sonra ise 5 kredi olduğu, Hakan Aysal'ın üzerine ise 10 kredi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu ifade edildi.

"Ablam öldüğünde gözünden yaş gelmedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, "Hakan ve ailesi, taziye ziyaretine geldiklerinde sanığın ağabeyi Volkan, 'Kan parası neyse veririz' demişti. Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

Tanıklar: çok sakindi, eşi düşmüş biri gibi değildi

Aysal çiftinin son kez görüldüğü yerde video çeken Recep Şahin, tanık olarak verdiği ifadede, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu. Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" ifadelerini kullandı.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Tarafların avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına, istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.(DHA)

