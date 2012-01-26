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Hamile değilim bırakın evleneyim

İpek Tuzcuoğlu, yeni sevgilisi Enver Selim Kurtoğlu ile evlenebilmek için mahkemeye başvurdu

26 Ocak 2012 02:00


 T24-  İpek Tuzcuoğlu, yeni sevgilisi Enver Selim Kurtoğlu ile evlenebilmek için mahkemeye başvurdu





Vatan gazetesinin haberine göre, meslektaşı Yener Gürsoy ile 2010 Ekim’inde evlenip, yaklaşık 8 ay evli kaldıktan sonra 2011 Temmuz’unda boşanan oyuncu İpek Tuzcuoğlu, yeni sevgilisi Enver Selim Kurtoğlu ile evlenebilmek için mahkemeye başvurdu ve “bekleme süresinin kaldırılması” davası açtı.


Tuzcuoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede, 2011’in Temmuz ayında boşandığını ve kararın kesinleşerek, nüfusa işlendiğini belirtti. Hamile olmadığını beyan eden ünlü oyuncu, Medeni Kanun’un 132’nci maddesi uyarınca, yasal olarak belirlenen 300 günlük “evlenmeme” süresinin kaldırılmasını talep etti.


Bu gibi durumlarda mahkeme, bu sürenin kaldırılması için talepte bulunan kadını hastaneye sevk ediyor. Kadının hamile olmadığı tespit edilince mahkeme yasağı kaldırıyor.

İşte o madde

Madde 132: Evlilik sona ermişse, kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.


 

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