'Hamile değilim ama çalışmalara başladık'

Hamile olduğu iddiasını yalanlayan manken Tuğba Özay "Ama çalışmalara başladık. Ne zaman olur bilmiyorum ancak en yakın zamanda bebek istiyoruz" dedi.



Hamile olduğu iddiasını yalanlayan manken Tuğba Özay "Ama çalışmalara başladık. Ne zaman olur bilmiyorum ancak en yakın zamanda bebek istiyoruz" dedi.



Cinsiyet ayrımı yapmadığını da vurgulayan manken Özay şöyle konuştu: "Öncelikle sağlıklı olsun. Hayırlı bir evlat yetiştirmek istiyorum. Eşim özellikle kız olmasını ve bana benzemesini çok istiyor. Kız ismini düşündük ama erkek ismini bulamadık. Şimdilik ismi söylemeyeceğim. İsim gökyüzünden..."



