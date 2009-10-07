T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Hamile değilim ama çalışmalara başladık'

Hamile olduğu iddiasını yalanlayan manken Tuğba Özay "Ama çalışmalara başladık. Ne zaman olur bilmiyorum" dedi.

07 Ekim 2009 03:00

Hamile olduğu iddiasını yalanlayan manken Tuğba Özay "Ama çalışmalara başladık. Ne zaman olur bilmiyorum ancak en yakın zamanda bebek istiyoruz" dedi.

Hamile olduğu iddiasını yalanlayan manken Tuğba Özay "Ama çalışmalara başladık. Ne zaman olur bilmiyorum ancak en yakın zamanda bebek istiyoruz" dedi.

Cinsiyet ayrımı yapmadığını da vurgulayan manken Özay şöyle konuştu: "Öncelikle sağlıklı olsun. Hayırlı bir evlat yetiştirmek istiyorum. Eşim özellikle kız olmasını ve bana benzemesini çok istiyor. Kız ismini düşündük ama erkek ismini bulamadık. Şimdilik ismi söylemeyeceğim. İsim gökyüzünden..." 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24