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Dünya

Afgan hükümetinden ABD'ye 'Talibanla görüşme' eleştirisi

Afgan hükümeti ABD'nin Taliban ile yapacağı görüşmelerden rahatsız olduğunu dile getirdi

19 Haziran 2013 16:50

ABD 2014'te Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin görüşmelere başladı. Ancak ayaklarından birinin yarın Talibanla gerçekleştirilecek olması üzerine Afgan hükümeti ABD ile yürüttüğü çift taraflı güvenlik görüşmelerini askıya aldığını açıkladı. Afgan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin yardımcısı Aimal Faizi, "ABD hükümetinin, Afganistan barış görüşmeleriyle ilgili söylediğiyle yaptığı arasında bir çelişki var" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Devlet Başkanı Hamid Karzai kararın ABD ile Taliban arasındaki doğrudan görüşme planındaki tutarsızlıkları protesto etmek için alındığını belirtti.

ABD-Afganistan görüşmeleri Afganistan’daki yabancı askeri güçlerin 2014’te çekilmesinin ardından ABD ordusunun ülkedeki varlığı konusuyla ilgiliydi.

Karzai’nin sözcüsü Aimal Faizi "ABD hükümetinin, Afganistan barış görüşmeleriyle ilgili söylediğiyle yaptığı arasında bir çelişki var." diye konuştu.

ABD ile Taliban arasındaki doğrudan görüşmelerin yarın Katar’da başlaması bekleniyor.

Afgan hükümetini en fazla rahatsız olduğu konunun Taliban'ın bu görüşmeler öncesinde dün Katar'da açtığı ofise verilen isim olduğu belirtiliyor.

Faizi "Devlet Başkanı ofisin isminden memnun değil. Afganistan İslami Emirliği tanımına karşı çıkıyoruz çünkü böyle bir şeyin varlığı söz konusu değil." diye konuştu.

Karzai ayrıca bu ofiste Taliban bayrağının dalgalanmasına da karşı çıkıyor.

 

Taliban’dan ABD üssüne saldırı

 

Bu arada Beyaz Saray'ın Taliban ile doğrudan görüşmelerin başlayacağı açıklamasından kısa bir süre sonra, Afganistan'daki bir Amerikan üssü Taliban saldırısına uğradı.

Bagram Hava Üssü'ne yapılan saldırıda dört ABD askeri öldü.
Taliban sözcüsü Zabühullah Mücaid saldırının arkasında kendilerinin olduğunu açıkladı.

Mücaid, Taliban militanlarının üsse iki büyük roketle saldırdıklarını söyledi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in yakınlarında bulunan Bagram,
ABD’nin bu ülkedeki en büyük askeri üssü.

 

Ateşkes görüşmelerde önkoşul değil

 

Ateşkesin yarın başlaması beklenen görüşmelerde bir önkoşul olmadığını ve saldırının bunu hatırlattığı belirtiliyor.
 
Amerika Birleşik Devletleri dün, Taliban'la doğrudan görüşmelere birkaç gün içinde başlayacaklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bir irtibat bürosu açacak ve ilk doğrudan görüşmeler de Doha'da yapılacak.

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de, Afgan hükümetinin, Taliban'la görüşmek üzere Doha'ya bir heyet göndereceğini açıklamıştı.

Ancak Karzai'yi 'Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası' olarak tanımlayan Taliban, Karzai'yle ya da onun hükümetiyle görüşmeler yapmayı bugüne kadar reddediyordu.

Beyaz Saray'ın açıklaması, NATO'nun, Afganistan'daki tüm güvenliği, Afgan güvenlik güçlerine devrettiği gün yapıldı.
Amerikalı yetkililer, esir değiş tokuşunun Taliban'la yapılacak görüşmelerde konulardan birisi olacağını belirtiyorlar ancak görüşmelerin ilk birkaç haftasının, tarafların birbirlerinin gündemini anlamakla geçeceğini vurguluyorlar.

Görüşmelerin başlaması için Amerikalı yetkililer, Taliban'ın, Afganistan topraklarını başka ülkeleri tehdit etmek için kullanmayacağını ve Afganistan barış sürecine bağlı olduklarını açıklamasını istiyor.

Beyaz Saray yetkilileri, bu gelişmenin, uzun bir yolun ilk adımı olduğunu belirtiyorlar ve görüşmelerin bir başarıyla sonuçlanacağının herhangi bir garantisi olmadığını hatırlatıyorlar.

Bu açıklamanın ardından Taliban da bir duyuru yapmıştı.
Taliban sözcüsü Muhammed Naim, Doha'daki büronun aslî amacının 'Afganlarla buluşmak' olduğunu söyledi.

Naim, Taliban örgütünün Afganistan'ın komşularıyla iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi ve büronun Birleşmiş Milletler, bölgesel ve uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleriyle de temasa geçeceğini belirtti.

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