-HAMDİ SEDEFÇİ'DEN HANEFİ AVCI RESTİ EDİRNE (A.A) - 26.03.2011 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, ''Hanefi Avcı CHP'den aday olduğu an ben istifa ederim, çok net söylüyorum'' dedi. Sedefçi, Edirne Belediye Başkanlığındaki 22. yılını, Edirne Valisi Gökhan Sözer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selman Kömürcü ve Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu ile birlikte, Balkan Şehitleri'ni anma töreni sonrası, Edirne'deki bir pastanede dondurma yiyerek kutladı. Edirne Belediye Başkanı Sedefçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında Edirne Belediyesine yönelik düzenlenen ''Arasta'' operasyonunu yöneten eski Edirne Emniyet Müdürü, halen ''Devrimci Karargah'' örgütü ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hanefi Avcı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avcı'nın partisinden milletvekilliği için aday adayı olması halinde partisinden istifa edeceğini ifade eden Sedefçi, şunları söyledi: ''Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, diğer partilerden bir tanesi Hanefi Avcı'ya sahip çıkarsa, böyle hastalıklı bir zihniyeti parlamento çatısı altına sokarlarsa bu Türkiye için zul olur, resmen zul olur. Hanefi Avcı CHP'den aday olduğu an ben istifa ederim, çok net söylüyorum. Bu büyüdüğüm, bana can vermiş CHP'den, Hanefi Avcı ile aynı çatı altında olmamak için istifa ederim. Bunu kesin yaparım ama benim partimin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Böyle insanların CHP'de yeri yok. Bunu Sayın Genel Başkanımın ve herkesin bildiğini düşünüyorum.''