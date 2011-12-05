-Hamdi Sedefçi'den CHP'ye eleştiri EDİRNE (A.A) - 05.12.2011 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingine ilişkin, ''Bu ülkede yalnız İzmir yok, Edirne'de var, diğer iller de var'' dedi. Sedefçi, Ankara dönüşü belediyede düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sadece İzmir'den ibaret olmadığını söyledi. CHP'lilerin kendisine bu açıklamalardan sonra ateş püsküreceğini vurgulayan Sedefçi, ''Üzülerek söylüyorum ki, daha önce neredeydiler? Bu tür olaylar sadece İzmir'de mi oluyor? Bu ülkede yalnızca CHP'li olarak İzmir mi var? Türkiye sadece İzmir'den ibaret değil. Eylem doğru fakat 'öz evlat' ve 'üvey evlat' muamelesi beni üzdü. Şimdi bu haberden sonra partililerim yine, 'AKP'ye geçiyor' diye dedikodu üretecekler. Üretsinler. Ben doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Bu kaçıncı bahar. İzmir'e sahip çıkarken Edirne'yi de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Doğru söylediğim için hep kaybediyorum. Ama yine de doğru söylemeye devam edeceğim. Çünkü sonunda ben kazanıyorum'' diye konuştu. -Klarnet Festivali düzenlenecek- Sedefçi, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüştüğünü, ancak bu görüşmenin yerel gazetelere farklı yansıtıldığını söyeldi. Bakan Günay ile Edirne'de klarnet festivali düzenlemek için görüştüğünü ifade eden Sedefçi, şöyle devam etti: ''Biz, hala üzüm yemeyi değilde bağcıyı dövmeye çalışıyoruz. Sayın Ertuğrul Günay ile arkadaşlığı, dostluğu simgeleyen fotoğraflarımız kamu oyunda farklı yorumlanmış. Ben herkesin koluna girmekten yanayım. Bu sonuçta Edirne'me hizmet oranını daha da fazlalaştırmak içindir. Yaptığım her şey Edirne içindir. Siyasi anlayışımdan taviz vermek gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yazılanlar doğru şeyler değil. Edirne'ye daha iyi hizmet yapmanın yollarını arıyorum. Bu hizmeti artırmak içinde hükümetle kol kola girmek, Edirne'ye kaynak aktarmak istiyorum. Bütün mesele budur. Edirne'nin festivaller şehri olmasını istiyoruz. Bakanımızdan, destek vereceğinin sözünü aldık. 'Klarnet Festivali' ilgili daha kapsamlı bir çalışma yaparak, bakanımıza sunacağız.'' -Kültür Merkezi yapılacak Ertuğrul Günay'la, Tunca Nehri kenarındaki eski elektrik fabrikasının olduğu yere Kültür Merkezi yapma konusunda da görüştüklerini ifade eden Sedefçi, ''Bakanımız, sen projeyi kuruldan geçir ben gereken desteği veririm. En az maliyetin yüzde 50'ini karşılayacaklarını düşünüyorum. Şehrimizin Kültür Merkezine ihtiyacı var. Kuruldan geçtiği takdirde 2012 yılında faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Umarım kurul üyeleri bunu uygun görür'' dedi. -Kadınlar için lokal yapılıyor Sedefçi, seçim döneminde kadınlara yönelik bir lokal yapacaklarının sözünü verdiğini, bunun zamanının geldiğini ifade etti. Sedefçi, ''Bir lokal yaparak kadınlara burayı sunmak istiyoruz. Bunun projesi hazır. Kültür salonları, el sanatları, seminer, sergi salonları, spor yapabilecekleri salonlar. Kuaför, makyaj salonları olacak. Güzel bayanlarımızın güzelliğine bu projeyle biraz daha katkıda bulunacağız'' diye konuştu. Sedefçi, ciğercilerin heykel talebini ise, birlikte işbirliği yaparak karşılayacaklarını kaydetti.