T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamdi Akın'dan Aziz Yıldırım'a 100 bin liralık dava

Hamdi Akın, daha önce yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ı 3 gün içinde özür dilemeye çağırmıştı

09 Kasım 2013 23:46

 

Fenerbahçe'de geçen hafta yapılan Kongre sonrasında seçimi kazanan Aziz Yıldırım'ı tebrik etmek için kürsüye çıkan ancak karşılığında hakarete uğrayan Hamdi Akın, cuma günü Yıldırım'a 100 bin liralık maddi ve manevi dava açtı.
Fenerbahçe’de geçen hafta yapılan kongrenin artçıları sürüyor. Kongre sonrasında seçimi büyük farkla kazanan Aziz Yıldırım 'ı tebrik etmek için kürsüye çıkan ancak karşılığında hakarete uğrayan Hamdi Akın, Fenerbahçe Başkanı'na geçen cuma günü 100 bin liralık maddi ve manevi dava açtı. 
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hamdi Akın dava dilekçesinde Aziz Yıldırım'ın kendisini "Seninle daha hesabım bitmedi, seninle görüşeceğiz" diye tehdit ettiğini belirtti. 
Hamdi Akın olayla ilgili yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın kendisinden üç gün içerisinde özür dilemez ise dava açacağını duyurmuştu. Geçen üç gün içinde Aziz Yıldırım'ın özür dilememesi üzerine Hamdi Akın, avukatına dava dilekçesini adliyeye taşıması direktifini verdi. 

ETİKETLER

aziz yıldırımaydınlarfenerbahçebaşkanseçimoylamasonuçhamdi akındava3 gün

İlgili Haberler

Hamdi Akın: Aziz Yıldırım 3 gün içinde özür dilemezse...

Aziz Yıldırım'ın, kendisi hakkında söylediği sözlere karşın Hamdi Akın, 3 gün içinde özür gelmediği takdirda dava açacağını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24