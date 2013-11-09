Hamdi Akın'dan Aziz Yıldırım'a 100 bin liralık dava

Fenerbahçe'de geçen hafta yapılan Kongre sonrasında seçimi kazanan Aziz Yıldırım'ı tebrik etmek için kürsüye çıkan ancak karşılığında hakarete uğrayan Hamdi Akın, cuma günü Yıldırım'a 100 bin liralık maddi ve manevi dava açtı.

Fenerbahçe’de geçen hafta yapılan kongrenin artçıları sürüyor. Kongre sonrasında seçimi büyük farkla kazanan Aziz Yıldırım 'ı tebrik etmek için kürsüye çıkan ancak karşılığında hakarete uğrayan Hamdi Akın, Fenerbahçe Başkanı'na geçen cuma günü 100 bin liralık maddi ve manevi dava açtı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hamdi Akın dava dilekçesinde Aziz Yıldırım'ın kendisini "Seninle daha hesabım bitmedi, seninle görüşeceğiz" diye tehdit ettiğini belirtti.

Hamdi Akın olayla ilgili yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın kendisinden üç gün içerisinde özür dilemez ise dava açacağını duyurmuştu. Geçen üç gün içinde Aziz Yıldırım'ın özür dilememesi üzerine Hamdi Akın, avukatına dava dilekçesini adliyeye taşıması direktifini verdi.