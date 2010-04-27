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Spor

Hamburg'un gözü Terim'de

A milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adı, Bundesliga ekibi Hamburg için geçiyor.

27 Nisan 2010 03:00

T24 - A milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adı, Bundesliga ekibi Hamburg için geçiyor.

Brubo Labbadia'nın işine son veren Hamburg'un yeni sezon için listesine aldığı isimler arasında Fatih Terim de var.

Alman medyası, milli takımla sözleşmesi 2010 Dünya Kupası'nda sonra bitecek olan Joachim Löw'ün Hamburg'un ilk tercihi olduğu, Löw'ün sözleşme uzatması halinde Terim ile temasa geçileceği iddiasında.    

Bundesliga ekibinin, Terim'in İtalyan menajeri ile bir ön görüşme yaptığı ve nabız yokladığı belirtiliyor.

Türkiye'yi Dünya Kupası finallerine taşıyamadığı için 2009'un Ekim ayında görevi bırakan Terim, İtalya'da Fiorentina ve Milan takımlarında teknik direktör olarak çalışmıştı.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Ricardo Moniz'e emanet eden Hamburg'un teknik direktör adayları arasında Bernd Schuster, Steve McLaren ve Felix Magath da var



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