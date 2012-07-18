Hamburgerin marullarını ayaklarıyla ezdi!

Dünyaca ünlü fast-food zincirinin çalışanı marul teknelerinin üzerine basarak kendi fotoğrafını çekti ve bu fotoğrafı internete paylaştı. İddiaya göre, çalışan internet sitesi üyeleri tarafından ihbar edilince kovuldu.

Dünyaca ünlü bir fast-food restoranı zincirinde çalışan bir kişi, marul kutularının üzerine basarken fotoğraflar çekip internette paylaştıktan sonra 15 dakikada fast-food sevenler tarafından afişe edildi.

4chan internet sitesine paylaşılan görüntüye “Burger King’de yediğiniz marul” başlığı verildi. Ancak, diğer 4chan kullanıcıları, çalışanın hareketinden ötürü dehşete uğrayarak fotoğrafta bulunan GPS verilerini toplayıp fotoğrafın nerde çekildiğini öğrendi. Yerel basın temasa geçirildikten sonra şüphelinin yakalanması sadece an meselesiydi.

Şüphelinin yakalanmasında rol alan 4chan kullanıcıları durum hakkında düşüncelerini böyle ifade ettiler:

Bir kullanıcı “Kovulmanın tadını çıkar” derken, bir başka 4chan üyesi ise “Az önce müdürüyle telefonda konuştum, adam delirmiş durumda” dedi.

Haberin kaynağına göre, fotoğrafları çeken personel ve o sırada sorumlu olan vardiya müdürü işinden kovuldu. (ntvmsnbc)