ABD'nin Wisconsin eyaletinin Fond Du Lac kentinde bir "hamburger canavarı" ortaya çıktı. 54 yaşındaki Don Gorske, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yüzünden 36 yılda 23 bin hamburger yediğini söyledi.



Bu zevkli gördüğü saplantısına arabasını satın aldığı 17 Mayıs 1972'de başladığını anlatan Gorske, McDonald's restoranlar zincirinin "Big Mac" olarak bilinen en büyük hamburgerlerinden ne kadar yediğini, satın aldığı her hamburgerin kasa fişini saklayarak hesapladığını belirtti.



Rakamların kendisini büyülediğini söyleyen Gorske, kendi tüketimini hesaplama fikrinin, McDonald's'ın müşteri sayısını takip etmesinden kaynaklandığını söyledi. Gorske, hamburger yemediği tek günün, hamburger yememesini vasiyet eden annesinin öldüğü gün olduğunu belirtti.

