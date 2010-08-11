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Spor

HAMBURG'DAN CASTELEN AMELİYAT OLACAK BERLİN (A.A)

11 Ağustos 2010 16:50

-HAMBURG'DAN CASTELEN AMELİYAT OLACAK BERLİN (A.A) - 11.08.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'un Hollandalı orta saha oyuncusu Romeo Castelen, dizinden ameliyat olacak. Hamburg formasını 3 yıldır giyen, ancak geçmeyen sakatlıkları nedeniyle çıktığı 15 maçta tek gol atan Castelen, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlandı.  Kulübün internet sitesine açıklama yapan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ameliyat olacağını ve yeşil sahalara ne zaman döneceğini bilmediğini belirtti.

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