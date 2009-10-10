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Politika

Hamburg'dan 3 ayda 2 Türk sınır dışı edildi

10 Ekim 2009 17:35

Almanya'nın Hamburg eyaletinden temmuz ayından bu yana, aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu 20 yabancı sınır dışı edildi.

Eyalet İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır dışı edilen 20 yabancıdan ikisinin Türkiye'ye, diğerlerinin Polonya, Avusturya, Litvanya, Arnavutluk, Rusya, Bulgaristan, Benin, Malezya, Nijerya ve İran'a gönderildiği kaydedildi.

Sınır dışı edilenlerden her birinin ortalama dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve cezalarını çektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu kişilerin insan ve uyuşturucu ticareti yapma, dolandırıcılık, banka soygunu, sahte belge ve evrak düzenleme suçlarından hükümlü olduğu belirtildi.

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