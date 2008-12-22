Hamburg'da moral buldu

Yeğeninin düğünü sonrası morali bozulan Alişan, Almanya'nın Hamburg Kenti'nde verdiği konserde hayranlarının sevgisiyle moral buldu. Florya Club isimli tıka basa dolu Türk diskoteğinde kızlar Alişan'a dokunmak, sahneye çıkmak için birbirleriyle yarışarak, korumaları zor durumda bıraktı.Yeğeninin düğününden sonra yaşanan olayların kendisini çok üzdüğünü söyleyen Alişan, "Hukuk süreci başlatıldı. O iki polis hakkında soruşturma açıldı. Bizim polise güvenimiz sonsuz. İki polisin münferit hareketini tüm polis teşkilatına mal edemem. İstanbul emniyetinin ne kadar iyi niyetle suç unsurlarının üstesinden gelmek için gece gündüz çalıştıklarını ben onlara çok yakın birisi olarak biliyorum" dedi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, adını vermek istemediği çeşitli partilerden yerel seçimlerde kullanılmak üzere parti şarkısı istendiğini belirterek, "Bir kaç partiden parti şarkısı teklifi geldi. Ben kabul etmedim. Çünkü sanatçı toplumun her kesmine hitap etmeli. Siyaset için kendimi çok genç hissediyorum. Ama belki ilerleyen senelerde siyasete girmeyi düşünebilirim. Onu da ancak sanatı bırakarak yaparım. Çünkü siyaset yapmak taraf olmak demek" dedi.Konsere gelen genç kızlar Alişan'a çılgınca sevgi gösterisinde bulundular. Genç kızlar korumalara zor anlar yaşattı.