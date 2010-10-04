-HAMBURG'DA KİLİSEDE SEMAH GÖSTERİSİ HAMBURG (A.A) - 04.10.2010 - Farklı kültürlerden insanları kaynaştırmayı amaçlayan ve Hamburg Eyaleti Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Uyum Danışma Kurulu öncülüğünde düzenlenen "Komşuluk Haftası'nda", Hamburg Christus Kilisesi ile Hamburg Alevi Toplumu tarafından ortaklaşa bir müzik programı düzenlendi. "Komşuluk birleştirir" sloganıyla Christus Kilisesinde düzenlenen programda Bremen semah ekibi de gösteri yaptı. Ayrıca Taylan Acar, Hasan Sarı, Sedat Boyraz, Benjamin Stück, Nilgün Stück, Malte Stück de oluşan saz ekibi davetlilere Türk halk müziğinin sevilen eserlerini çaldı. Tatjana Grosskopf, Szarah Mainholz, Matthias Mainholz ve Stephanie Peters'den oluşan ''Passelande'' müzik grubu da gitar eşliğinde sevilen eserleri seslendirdi. Peder Helmut Kirst, Hamburg Alevi Toplumu yönetim kurulu üyeleri ve davetlilerin katıldığı programda bir konuşma yaptı. Kirst, kültürler arası diyaloğu sağlamada müziğin önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Söz olmadan da kültür ve dinlerarası diyaloğu sağlamak mümkün. Kültür ve dolayısıyla müzik bir toplumun değerler bütünüdür. Bu değerler bütününü de yaşatmak gerekir" dedi.