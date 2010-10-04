T24 LogoT24 Logo
Dünya

HAMBURG'DA KİLİSEDE SEMAH GÖSTERİSİ HAMBURG (A.A)

04 Ekim 2010 15:36

-HAMBURG'DA KİLİSEDE SEMAH GÖSTERİSİ HAMBURG (A.A) - 04.10.2010 - Farklı kültürlerden insanları kaynaştırmayı amaçlayan ve Hamburg Eyaleti Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Uyum Danışma Kurulu öncülüğünde düzenlenen "Komşuluk Haftası'nda", Hamburg Christus Kilisesi ile Hamburg Alevi Toplumu tarafından ortaklaşa bir müzik programı düzenlendi. "Komşuluk birleştirir" sloganıyla Christus Kilisesinde düzenlenen programda Bremen semah ekibi de gösteri yaptı.  Ayrıca Taylan Acar, Hasan Sarı, Sedat Boyraz, Benjamin Stück, Nilgün Stück, Malte Stück de oluşan saz ekibi davetlilere Türk halk müziğinin sevilen eserlerini çaldı. Tatjana Grosskopf, Szarah Mainholz, Matthias Mainholz ve Stephanie Peters'den oluşan ''Passelande'' müzik grubu da gitar eşliğinde sevilen eserleri seslendirdi. Peder Helmut Kirst, Hamburg Alevi Toplumu yönetim kurulu üyeleri ve davetlilerin katıldığı programda bir konuşma yaptı. Kirst, kültürler arası diyaloğu sağlamada müziğin önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Söz olmadan da kültür ve dinlerarası diyaloğu sağlamak mümkün. Kültür ve dolayısıyla müzik bir toplumun değerler bütünüdür. Bu değerler bütününü de yaşatmak gerekir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24