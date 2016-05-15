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Dünya

Hamburg'da bomba ihbarı yapıldı, polis yanlış uçakta arama yaptı!

Polis, yanlış uçağı aradığını yarım saat sonra fark etti

15 Mayıs 2016 02:38

Almanya'da Hamburg Havalimanı'na elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Polis alarma geçti, Norveç Havayolları'na ait uçaktaki yolcular ve bagajlar tek tek arandı. Polis yarım saat sonra, bomba ihbarının yapıldığı D86501 numaralı Tenerife uçağının yerine D85601 numaralı Barcelona uçağının yolcularını ve bagajını aradığını fark etti.

Hürriyet’ten Ali Varlı’nın haberine göre, havalimanı polisine gelen ihbarda, İspanya'nın Tenerife kentine gidecek olan D86501 numaralı yolcu uçağının Hamburg semalarında bombayla patlatılacağı ve uçağın düşürüleceği iddia edildi.

Havaalanı polisi, zaman kaybetmeden harekete geçti. Kalkmak için son hazırlıkları yapılan uçağa yolcu ve bagaj alımı durduruldu. Yolcular ve bagajlar tek tek arandı. Ardından bomba ve benzeri patlayıcıya rastlanılmayınca da uçağın kalkmasına izin verildi. 

Yanlış uçağı aradılar

Polis yarım saat sonra, bomba ihbarının yapıldığı D86501 numaralı Tenerife uçağının yerine D85601 numaralı Barcelona uçağının yolcularını ve bagajını aradığını fark etti.

Bomba ihbarı yapılan uçak havalandığı için de yolcularını ve bagajlarını aramak için çok geç kalınmıştı. Neyse ki polisin hatası sonucu yaşanabilecek olası bir felaket, bomba ihbarının asılsız çıkmasıyla gerçekleşmedi.

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