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Dünya
Deutsche Welle

Hamburg'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette elindeki bıçakla etrafa saldıran kişinin bir kişiyi öldürdüğü, yaralılar olduğu bildiriliyor.

28 Temmuz 2017 21:05

Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, yaralılar olduğu bildirildi.

Hamburg polisi, saldırganın Cuma günü öğleden sonra Barmbek semtindeki bir süpermarkete girerek etrafındaki müşterilere elindeki bıçakla gelişigüzel saldırdığını, ardından olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Kaçan saldırganı takip eden görgü tanıklarının polise haber verdiği ve zanlının kısa süre sonra market yakınlarında bir sokakta yakalandığı bildirildi.

Polis, yakalanan kişinin kimliği, saldırı nedeni ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi vermedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BK,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya HamburgHamburgCumaBarmbekDeutsche Welle Türkçe AFP/BKEC

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