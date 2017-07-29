Hamburg saldırganı İslamcı olarak tanınıyordu

Hamburg'da bir süpermarkette elinde bıçakla etrafına saldıran kişinin, güvenlik yetkilileri tarafından İslamcı olarak tanındığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Filistinli saldırganın radikalleştiği yönünde ellerinde veri bulunduğunu belirten Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, saldırgan ile konuşan Eyalet Suç Dairesi ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın kendisini İslamcı olarak kayıtlara geçirdiğini ancak "cihatçı" olarak sınıflandırılmadığını bildirdi. Şu ana kadar zanlının bir terör ağı ile bağlantısı olduğu ya da saldırının arkasında azmettirici başka kişilerin olduğu yönünde bir ipucu bulunmadığını kaydeden Grote, "Şimdilik ruhi dengesi yerinde olmayan ve suçu tek başına işleyen bir zanlıdan yola çıkıyoruz" dedi.

Saldırgan hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldı. Ancak Hamburg Savcılığı'ndan Jörg Fröhlich, saldırganın ruh sağlığı konusunda kuşkular bulunduğu için bu emrin uygulanıp uygulanamayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Hamburg polisinden yapılan açıklamada ise saldırganın süpermarkette raftan bir bıçak aldığı, ambalajından çıkardığı ve etrafındakilere saldırdığı kaydedildi.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, polisin verilerine göre altı, İçişleri Senatörü Grote'nin açıklamasına göre yedi kişi yaralanmıştı.

26 yaşındaki saldırganın 2015 mart ayında Almanya'ya gelerek iltica başvurusunda bulunduğu ancak başvurunun reddedildiği açıklandı. Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, saldırganın Almanya'yı terk etmesine karar verildiğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini, hatta cuma günü yabancılar dairesine gelerek, pasaportu yerine geçecek evrakların hazır olup olmadığını sorduğunu anlattı.

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dpa/afp, AÜ/BS