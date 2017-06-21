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Dünya
Deutsche Welle

Hamburg polisinden Erdoğan'ın korumalarına uyarı

G20'ye hazırlanan Hamburg polisi Washington'daki gibi bir koruma krizinin yaşanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan polis sözcüsü, korumaların göstericilere müdahale yetkisinin olmadığını belirtti.

21 Haziran 2017 19:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin yankıları sürüyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Hamburg Polis Teşkilatı'ndan uyarı geldi.

Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack, DW Türkçe'ye açıklamasında, "Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek" dedi.

Wundrack, Alman basınına açıklama yapan Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer'in uyarılarını hatırlatarak, "Bay Meyer, yabancı heyetlerin güvenlik görevlilerinin kesinlikle polisin sahip olduğu yetkilere sahip olmadığını hatırlattı. Sadece acil yardım durumlarında güvenlik görevlileri devreye girebilir" diye konuştu.

Korunan kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunda korumaların müdahale edebileceğini belirten Wundrack, "Bunun ötesinde bir yetkileri yok" dedi. Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü, zirveye konuk olan siyasi liderlerin de bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Almanya'ya gelmesi bekleniyor.

Hamburg'da güvenlik önlemleri

Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ile Avrupa Birliği'ni buluşturan G20 Zirvesi'ne Hamburg polisi sıkı önlemlerle hazırlanıyor. Zirve boyunca Almanya ve Avusturya, Hollanda gibi komşu ülkelerin polis teşkilatlarının da desteğiyle toplamda yaklaşık 20 bin polisin görev yapması bekleniyor. Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Wundrack, olası gerginliklere karşı şimdiden bazı senaryoların geliştirildiğini ifade etti.

Polis: Protestolara hazırlıklıyız

Otonom sol grupların güçlü olduğu Hamburg'da G20 Zirvesi'nin çeşitli gösterilerle protesto edilmesi de bekleniyor. Protesto gösterilerinin kaydının zirve öncesinde yapıldığını ve organizatörler ile görüşmelerin yürütüldüğünü belirten Hamburg Polis Sözcüsü Ulf Wundrack, "Gösterilerin çoğu polisle işbirliği içerisinde planlandı. Organizatörle neyin yapılıp neyin yapılamayacağı konusunda konuştuk" dedi. Wundrack, "Gösteriler barışçıl, silahsız bir şekilde yapıldığı sürece normal, yasal çerçevededir" diye konuştu.

Zirvenin 25 ayrı gösteri ile protesto edilmesi bekleniyor. Protestoların bir kısmının zirve öncesinde yapılacağı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Başak Özay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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