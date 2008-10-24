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Spor

Hamburg mutlu dönüyor

UEFA Kupası F Grubu'nun favorilerinden Hamburg, grup maçlarına deplasman galibiyetiyle başladı

24 Ekim 2008 03:00


UEFA Kupası F Grubu'nun favorilerinden Hamburg, grup maçlarına deplasman galibiyetiyle başladı.

Zilina deplasmanına çıkan Bundesliga lideri 2-1'lik galibiyetle grup maçlarının açılışını moralli yaptı.

Pod Dubcon'da oynanan maçın 15. dakikasında Atouba'nın ortasını kafayla ağlara gönderen petric takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip ilk yarının sonunda bir başka Hırvat futbolcusu Olic ile farkı ikiye çıkardı. Demel'in ortasını sağ ayakla filelere gönderen tecrübeli golcü takımını rahatlattı. İkinci yarıda Rilke ile ev sahibi ekip bir gol buldu ve mücadele 2-1 Hamburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

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