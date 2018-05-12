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Spor

Hamburg 54 yıl sonra Bundesliga'ya veda etti

'Bundesliga'nın dinozoru' son maçını kazanmasına rağmen küme düştü

12 Mayıs 2018 22:16

Bundesliga takımlarından Hamburg, 54 yıl mücadele ettiği lige veda etti. Bundesliga'nın dinozoru lakaplı takım, M'Gladbach'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen alınan diğer sonuçların ardından Bundesliga 2'ye düştü.

M'Gladbach'ı 2-1 yenen Hamburg, küme düşmekten kurtulamadı. Alman ekibinin taraftarları son dakikalarda sahaya yabancı madde atarak mücadelenin bitmesine engel olmaya çalışırken sahanın boşaltılmasından sonra hakem atışıyla oyunu başlatan Brych, mücadeleyi hemen bitirdi.

Hamburg, Köln'ün ardından küme düşen ikinci takım olurken Wolfsburg, Bundesliga'da kalmak için Play-Out oynayacak.

 

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