Hamas'tan Türkiye ile bölgesel ittifak arayışı

T24 - Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri İsmail Haniye, Filistinlilere İsrail'le müzakerelerin başarısızlığa uğradığını kabul etmesi çağrısında bulunarak, Türkiye'nin de katılacağı bölgesel bir ittifak önerdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre Haniye, çağrısında özellikle Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yaşanan krizlere gönderme yaptı.



İsrail'in 2008'in son günleri ve 2009'un başında Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle iki ülke arasında gerilim yaşanmış, krizin en önemli sonuçlarından biri de Ankara'nın arabuluculuğunda yürütülen Suriye-İsrail dolaylı müzakerelerinin kesilmesi olmuştu.



En bilinen krizlerin başında Davos toplantısı sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Perez'le tartıştıktan sonra toplantıyı terketmesi.



Sonbahar aylarında İsrail'in de katılımıyla yapılması planlanan bir askeri tatbikat da Türkiye'nin İsrail uçaklarını ülke hava sahasında istememesi üzerine iptal edilmişti.



Son kriz ise hafta başında yaşandı.



Kurtlar Vadisi adlı dizideki İsrail tarifini protesto etmek üzere Türk büyükelçi Oğuz Çelikkol'u makamına davet eden İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, oturması için kendi koltuğundan daha alçakta bir kanepede yer göstermiş, görüşmeyi izleyen gazetecilere de İbranice seslenerek bunun kasıtlı olduğunu söylemişti.



Türkiye'nin şiddetli tepkisi ve büyükelçiyi geri çağırma resti ardından da, İsrail Ankara'dan özür dilemişti.



İsmail Haniye de, Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan mülakatında Türkiye'nin İsrail'le tarihsel ittifakın parçalanmakta olduğunu ve Filistinliler ve Arapların bundan yararlanması gerektiğini söyledi.



Hamas lideri, bölgedeki yeni ittifakın Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye'yi Türkiye'yi biraraya getirmesini önerdi.



Haniye ayrıca İran'ın da bu konuda oynayabilecek bir role sahip olabileceğini söyledi.

