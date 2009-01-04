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Bilim / Teknoloji

Hamaslı hackerler İsrail'e saldırıyor

İsrail’in önde gelen haber sitelerinden “Ynet” Hamas yanlısı olduğu sanılan bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

04 Ocak 2009 02:00

İsrail’in önde gelen haber sitelerinden “Ynet” Hamas yanlısı olduğu sanılan bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

Siteye giren İsrailli üyeler, ekranda Gazze saldırılarında ölenlerin fotoğraflarıyla karşılaştı.

İsrail-Hamas mücadelesi sanal ortama da yansıdı. İsrail’in “Ynet” haber sitesi hackledi. Siteye girenler bir süreliğine İsrail karşıtı sloganlar ve ölen Gazzelilerin fotoğraflarıyla karşılaştı.

Site yetkilileri sorunu kısa sürede hal edebildiler.

Öte yandan, İsrail taraftarları da sanal ortamda faaliyete geçti.

Avrupalı bir öğrenci “Gazze baskını” isimli bir bilgisayar oyunu hazırladı. Oyunda İsrail tarafını seçenler, tanklar ve uçaklarla Gazze’ye saldırıyor.

Gazzelilerin ölüm oranı İsraillileri geçtiğinde oyun sona eriyor.

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