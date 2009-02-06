Hamas’ı değil tüm Filistin’i destekliyoruz

Suudi Arabistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül, "Türkiye, Filistin’de de sadece Hamas’ı değil, tüm Filistin’i destekliyor. Gruplaşmalar, Filistin halkının bileceği iştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Riyad’dan Cidde’ye geçmeden önce düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken, "Türkiye, Filistin’de sadece Hamas’ı değil, tüm Filistin’i destekliyor, yanında yer alıyor. İçerdeki gruplaşmalar, Filistin halkının bileceği iştir" dedi. Gül, Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölge barışına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Biz, barış ortamının karşılıklı diyalogla sağlanacağına inanıyoruz" mesajı verdi.



AB ile Hamas çelişkisi var mı?



Bir gazetecinin, "Türkiye, Gazze saldırısı sonrasında İsrail’e sert tavır koydu, Hamas’tan yana durdu. Tam üye olmaya çalıştığınız AB ise Hamas’ı ’terörist’ diye niteliyor. Bu durum, AB’yle ilişkilerinizi nasıl etkiliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Türkiye-AB ilişkileri ayrı bir konu. Orada yola devam ediyoruz. Ayrıca, biz Filistin’i destekliyoruz. Olaylar Gazze’de yaşandığı için belki Hamas öne çıktı ama Türkiye’nin Filistin’de özellikle bir grubu desteklemesi söz konusu değil. Gazze’deki acıyı Filistin halkı yaşadı. İçerdeki gruplaşmalar Filistin halkının bileceği iştir."



Gül, "Ortadoğu’da attığınız adımlar, Batı ile ilişkilerinizi bozar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizim bütün çabamız, bölgemizde barışın sağlanması yönünde. İsrail-Filistin çatışması, bütün dünyada huzuru, istikrarı bozuyor. Bölgede sağlanabilecek barış ortamının tüm dünya barışına da katkı yapacağını düşünüyoruz."



İsrail’le ilişki kesilir mi?



Cumhurbaşkanı Gül, bir Arap gazetecinin, "Tüm çabalarınıza karşın İsrail barışa yanaşmayıp, saldırılarını sürdürürse, diplomatik ilişkinizi keser misiniz?" sorusuna ise doğrudan yanıt vermemeyi tercih etti. Gül, şu değerlendirmeyi yaptı: "İsrail’le ilişkiler, barış sürecine katkı yapar, bu yönde avantaj sağlar. Bir an önce barışa ulaşmak gerekiyor. Diplomatik ilişki, barış sürecinde çok önemlidir. Bu arada biz Türkiye olarak Suudi Arabistan Kralı Sayın Abdullah’ın açıkladığı barış planını de destekliyoruz."



Kınamakla bir yere varılmaz



"İsrail’in yargılanmasını isteyenler var. Siz de buna destek verir misiniz?" sorusu üzerine Gül, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gazze’de yaşanan acıyı tüm dünya canlı yayınlarda izledi. Kaybedilen 1200-1300 insanın 400’ü çocuktu. Bu acıyı insanlık kaldıramaz. Sadece kınamakla da bir yere varılmaz. Orada kanın bir daha akmamak üzere durdurulması gerekir. Türkiye’nin diyalog, arabuluculuk çabalarının altında da bu hedef yatıyor."



Riyad’da neşeli resepsiyon



CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, önceki gece Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Ali Naci Koru’nun onurlarına verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda, Gül’lerin oğlu Mehmet Emre Gül, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Pof. Dr. Nükhet Yetiş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Hayrünnisa Hanım’ın turkuvaz kıyafetiyle dikkat çektiği gecede Maraş dondurması da ikram edildi.



İlk 2 soru hakkı 2 kadın gazeteciye



CUMHURBAŞKANI Gül, Suudi Arabistan ziyaretinin kamuoyuna yansımasının Hamas ve İsrail konusuna sıkışıp kalmamasına özen gösterirken, Riyad’daki basın toplantısında Arap gazetecilerin soruları bu konularda yoğunlaştı. Gül, soru-yanıt bölümünde ilk iki soru hakkını iki kadın gazeteciye verdi.

