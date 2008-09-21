Hamas'a karşı güç kullanılabilir

Filistin Ulusal Yönetiminin güvenlik kuvvetleri komutanı, ülke topraklarının bütünlüğünü yeniden sağlamak için Gazze'nin denetimini elinde bulunduran Hamas'a karşı güç kullanılmasını gündeme getirdi.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine konuşan General Diyab El Ali, "Gazze'nin böyle isyankar olarak kalması durumunda, Filistin Yönetiminin güç kullanmaktan başka çaresi olmayacak" diye konuştu.



Bu konuda İsrail tarafıyla herhangi bir istişarede bulunmadıklarını ifade eden El Ali, "Ümit ederim, böyle bir seçeneğe gerek kalmaz. Bizim için güç kullanmak, ülke topraklarının birliğini sağlamaya yönelik son seçenek olacak. Ama bunu yapmaya da hazır olmamız gerekir. Eğer güvenlik kuvvetlerini Gazze'ye sevk etmek istiyorsanız, bunun için elinizde değişik silahlar ve kabiliyetinizin olması gerekir. Bu konuda İsrail, Ürdün ve Mısır'ın mutabık olması lazım.

Koşulların izin vermesi durumunda, biz de ülke birliğini yeniden tesis etmeliyiz" dedi.



Filistin'deki gruplar, halen Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de ulusal birliğin sağlanmasına yönelik görüşmelerde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bir El Fetih heyeti ile muhtemelen ay başında bir Hamas heyeti de bu görüşmelere katılmak için Mısır'a gidecek.



Hamas'ın Batı Şeria'yı da ele geçirme tehditleriyle ilgili olarak da El Ali, "Hamas'ın Batı Şeria'da Filistin Yönetimine gerçek bir tehlike oluşturacak gücü olmadığını" kaydetti. İsrail tarafında bu yönde yapılan açıklamaların abartılı olduğunu belirten El Ali, "Eğer İsrail Filistin topraklarını hemen bugün terk etse, biz her yerde sorumluluğu ele alırız. Sorunlar olabilir, ama bölgede

nerede sorun yok ki... Eğer İsrail ordusu çekilme kararı alırsa, biz Filistin kuvvetlerini hemen 15 bin askere çıkarabiliriz" diye konuştu.



Diyab El-Ali, 19 ay önce Filistin güvenlik kuvvetlerinin başına getirilmişti. Daha önce Cenin-Tulkarem bölgesindeki güçlerin komutanlığını üstlenen El Ali, kendi döneminde ulusal güvenlik alanında reorganizasyona gidildiğini ve eski subayların yüzde 90'ının yerini yeni ve genç subayların aldığını ifade etti.



El Ali komutasındaki Filistin kuvvetlerinin subayları, Amerikalı General Keith Dayton başkanlığındaki bir ekibin destek ve gözetiminde, Eriha'da eğitim alıyor. Askerler ise hem Eriha'da, hem Ürdün'de eğitim görüyor. Diyab El Ali komutasında halen 7 bin 500 dolayında asker bulunuyor.

