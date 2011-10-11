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Dünya

Hamas, yabancılara vize uygulamaya başlıyor GAZZE (A.A) 

11 Ekim 2011 00:10

-Hamas, yabancılara vize uygulamaya başlıyor GAZZE (A.A) - 10.10.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, yabancıların çoğuna bölgeye girişlerinde vize zorunluluğu getirdi. Hamas İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme yazısında, çoğunluğu yardım görevlileri ve Filistin yanlısı aktivistler olan yabancıların bir aylık vize alabilmek için bir hafta önceden internet üzerinden ya da yerel bir sponsor aracığıyla vize başvurusunda bulunması gerektiği belirtildi. Yabancı gazeteciler için ayrıca bir dizi işleyişin tamamlanmak üzere olduğu, BM görevlilerininse vize uygulamasından etkilenmeyeceği bildirildi. Yeni uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Bir Hamas yetkilisi, vize başvurusunda 7 dolar kayıt parası alınacağını söyledi, ancak bu paranın yardım kuruluşları için sorun olabileceği belirtiliyor. ABD ve AB Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirdiği için çoğu uluslararası yardım kuruluşlarının Hamas hükümetiyle mali alışverişe girmesi yasak. Küçük bir miktar olsa da vize kayıt parası kısıtlamaların ihlali anlamına gelecek. Hamas'ın İçişleri Bakan Yardımcısı Kamil Ebu Madi, yeni uygulamaların amacının Gazze'deki yabancıların güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

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