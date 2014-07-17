Hamas ve İsrail 5 saat ateşkes ilan etti, İsrail 100 bin Filistinli'ye 'kaçın' dedi

Hamas ve İsrail, dokuz gündür süren saldırıların ardından bugün beş saatlik bir geçici ateşkes uygulanmasında anlaştı. İsrail dün sabah saatlerinde Gazze’nin kuzeydoğusunda yaşayan 100 bin Filistinliye, telefonla yapılan aramalar ve havadan atılan bildirilerle hava saldırılarından kaçmak için evlerini terk etmelerini söyledi.

İsrail, Birleşmiş Milletler'in isteği üzerine Gazze'de bugün yerel saat ile 10.00-15.00 arasında uygulanacak bir "insani ateşkes" ilan ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasında, geçici ateşkesin amacının 'Gazzelilerin hastaneye gitmelerine ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak vermek' olduğu belirtildi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri de bu süre içinde roket saldırılarını durduracaklarını açıkladı.

İsrail ordusu, bu sürenin İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılması halinde, "kararlı bir şekilde cevap verileceğini" bildirmişti.

Geçici ateşkes kararı, Çarşamba günü gerçekleşen İsrail saldırılarında, Gazze'deki bir plajda oynayan dört çocuğun ölümünün ardından geldi.

Filistinli yetkililer, 8 Temmuz'dan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 220 Gazzeli'nin öldüğünü, bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Salı günü ise Hamas'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırılarında 38 yaşındaki bir İsrailli ölmüştü.

Mısır'ın hafta başında taraflara önerdiği ateşkes planı ise, planın 'Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını içermemesi' üzerine Hamas tarafından reddedilmişti.

100 bin kişiye ‘kaçın’ bildirisi

İsrail dün sabah saatlerinde Gazze’nin kuzeydoğusunda yaşayan 100 bin Filistinliye, telefonla yapılan aramalar ve havadan atılan bildirilerle hava saldırılarından kaçmak için evlerini terk etmelerini söyledi.

Dokuz günü geride bırakan operasyon sırasında ‘terör hedeflerini’ vurduğunu öne süren İsrail’in uyarısına yüzlerce Filistinli aile uydu.

Yollara düşen yüzlerce aileden bazıları at arabasıyla, kimileri yalınayak evlerinden uzaklaştı. Filistinlilerin büyük kısmının evini terk etmediği gözlemlenirken Hamas, ‘evlerde kalınması’ çağrısında bulundu.

Hamas: Psikolojik savaş!

Hamas’ın yayınladığı açıklamada uyarı mesajlarından ‘endişe edilmemesi’ vurgulanırken “Bu cephemizi bozmaya yönelik bir psikojik savaştır” suçlaması yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ise tahliye çağrısının ‘Gazze’de masum insanların vurulmaması için yapıldığını’ öne sürdü.

İsrail’de ilk ölüm

Hamas, İsrail topraklarına 1,200’den fazla roket atarken İsrail’de ilk ölüm olayı yaşandı. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Erez geçiş noktasındaki askerlere yiyecek götüren bir İsraillinin, roket saldırısında öldüğünü açıkladı.