-HAMAS VE EL FETİH ŞAM'DA BULUŞUYOR ŞAM (A.A) - 24.09.2010 - Hamas ve El Fetih yetkililerinin bugün Şam'da biraraya gelmeleri bekleniyor. El Fetih'in Merkez Yürütme Komitesi üyesi Azzam El Ahmed başkanlığında bir El Fetih heyetinin dün akşam saatlerinde Şam'a ulaştığı öğrenildi. El Fetih heyetinin, Hamas'ın Şam'da yaşayan siyasi büro şefi Halid Meşal ile bugün öğleden sonra biraraya gelmesi öngörülüyor. El Fetih-Hamas görüşmesinde, Mısır arabuluculuğunda bir süre yürütülen ve dondurulan Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasına ilişkin planın değerlendirileceği ve sorunların tartışılacağı belirtildi.