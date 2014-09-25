Hamas ve El Fetih Gazze yönetiminde anlaştı

Mısır’ın başkenti Kahire’de aralarındaki sorunları çözmek için müzakere masasına oturan Hamas ve El Fetih görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı.



Radikal'in haberine göre, varılan anlaşma uyarınca, Hamas’ın, Gazze’deki iktidarı Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın önderliğindeki birlik hükümetine devredeceği açıklandı. Duyuru, basına Mısır’daki arabulucular tarafından yapıldı.

El Fetih’ten Azzam Ahmed, Gazze’deki tüm devlet memurlarının maaşının Filistin Yönetimi tarafından ödeneceğini, çünkü hepsinin birlik hükümetinin Filistinli vatandaşları olduğunu açıkladı. İki taraf arasında geçen Haziran’da kurulan uzlaşı hükümetinin sürekliliği konusunda muammalar yaşanmıştı.



İki taraf, İsrail’in Gazze’ye yönelik 50 gün süren Koruyucu Hat operasyonundaki saldırılarının ardından gerilmiş; El Fetih, Hamas’ı suçlayan ifadeler kullanmıştı.

Bir Filistinli heyet ile İsrail arasında Ekim ayında Gazze’de kalıcı bir ateşkes için müzakerelere başlanması bekleniyor.